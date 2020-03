Zandvoort zal langer moeten wachten op Formule 1

De financiële gevolgen van het uitstel van de grand prix in Zandvoort lijken vooralsnog mee te vallen voor de Nederlandse organisatie achter de Formule 1-race. De koningsklasse van de autosport zou begin mei voor het eerst sinds 1985 weer in Nederland worden gereden, met 300.000 toeschouwers in drie dagen. Maar zoals verwacht besloot de internationale autosportfederatie FIA donderdag de race uit te stellen vanwege het coronavirus.

Een nieuwe datum moet nog worden vastgesteld. De GP van Monaco wordt helemaal niet meer verreden en de GP van Spanje wordt verzet – beide stonden ook voor mei gepland. Het aantal geannuleerde of uitgestelde races komt zo op zeven, op een totaal van 22. De vraag is of dit seizoen überhaupt nog wordt geracet.

Afhankelijk van de ontwikkeling en verdere verspreiding van het coronavirus, lijkt Zandvoort in aanmerking te komen voor augustus. In die maand is ruimte vrijgekomen om races in te halen, nu de zomerstop naar voren is gehaald. Maar augustus is niet de ideale maand, omdat er dan veel toeristen verblijven in de badplaats. Qua bezoekersaantal wordt de grand prix naar verwachting het grootste sportevenement in Nederland in 2020.

Financieel risico

Wat de precieze financiële consequenties zijn, is nu lastig te zeggen. Het risico ligt bij Dutch GP, het bedrijf dat in 2019 is opgericht om het evenement te exploiteren. Hierin zijn drie partijen vertegenwoordigd: Circuit Zandvoort en de sportmarketingbureaus SportVibes en TIG Sports.

TIG Sports is een grote speler in de Nederlandse sportwereld en heeft een leidende rol bij de organisatie van de grand prix. Volgens ingewijden staat TIG Sports voor een belangrijk deel garant. Het uitstel is pijnlijk voor het marketingbureau, maar hoeft niet direct tot grote problemen te leiden.

De Dutch GP werkt met een begroting van zo’n 50 miljoen euro, waarbij sponsors en kaartjesverkoop de belangrijkste inkomstenbronnen vormen. Met Heineken als hoofdsponsor en ‘event supporters’ als supermarktketen Jumbo, autoleverancier Pon en bouwbedrijf VolkerWessels heeft het evenement partijen aan zich gebonden die voldoende financiële slagkracht hebben en zich niet snel zullen terugtrekken.

„Deze sponsors zijn allemaal bedrijven met een langetermijnstrategie”, zegt sportmarketeer Frank van den Wall Bake, niet betrokken bij de grand prix maar bekend met de materie. „Die zullen zeggen: dit is pure pech, we nemen ons verlies, en we richten ons op de volgende datum.”

Sponsors zijn voor drie jaar vastgelegd. Dat is ook de looptijd van het contract van ‘Zandvoort’ met rechtenhouder Formula One Management.

Kaartjes blijven geldig – recht op restitutie is er niet bij uitstel. Indirecte kosten zoals accommodaties en reizen worden niet vergoed.

Complexer wordt het als de race dit jaar helemaal geschrapt wordt. In de algemene voorwaarden van de Dutch GP staat dat „in geval van afgelasting” mensen die een kaartje gekocht hebben aanspraak kunnen maken op „terugbetaling”. Ongeveer 90 procent van de kaarten is verkocht aan Nederlandse bezoekers.

Een deel van die kaartjes is direct voor drie edities verkocht. Van den Wall Bake houdt nadrukkelijk rekening met het scenario dat er een streep door dit hele Formule 1-seizoen gaat en alles wordt opgeschoven naar volgend jaar. Directeur Robert van Overdijk van Circuit Zandvoort zei verplaatsing naar 2021 ook als een serieuze optie te zien.

Artiesten al vastgelegd

Extra kosten voor de organisatie zitten bijvoorbeeld in het personeel. De afgelopen maanden werd er met een team van zo’n dertig mensen fulltime gewerkt aan de voorbereiding van het evenement. Zij moeten de komende maanden ook doorbetaald worden – vraag is in hoeverre dat is begroot.

Tijdens het raceweekend zouden zo’n twintigduizend mensen werkzaam zijn en tal van artiesten waren al vastgelegd. Organisatorisch vergt het veel flexibiliteit om dit om te zetten, terwijl niet zeker is of de race later dit jaar wel kan worden gehouden.

„Linksom of rechtsom en of dat nu na 35 of 36 jaar is, de Formule 1 komt terug in Zandvoort”, zei van Overdijk tegen persbureau ANP. „De baan is klaar, we gaan ook verder met de bouw van andere voorzieningen.”

De woordvoerder van TIG Sports wilde donderdag niet reageren op vragen over de financiële gevolgen.

