Weinig kinderen krijgen Covid-19, ziekte verloopt mild

Kinderen van alle leeftijden zijn vatbaar voor het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt. Een opvallend deel van de kinderen bij wie het virus in de neus of keel was vastgesteld, is niet ziek: één op de zes of zeven kinderen heeft geen symptomen. Covid-19 verloopt bij kinderen meestal milder dan bij volwassenen. Maar bij jongere kinderen, vooral baby's, dreumesen en peuters, is de kans dat de ziekte ernstig of zelfs kritiek wordt in verhouding groter. Dat wijzen de eerste twee grotere studies naar Covid-19 bij Chinese kinderen uit.

Relatief weinig kinderen raken besmet met het coronavirus. Uit recente cijfers van de Chinese gezondheidsdienst CCDC blijkt dat slechts één procent van alle tot 11 februari bevestigde gevallen kinderen onder de tien jaar zijn, en nog eens één procent kinderen tussen 10 en 19 jaar. De twee nieuwe studies brengen in kaart hoe de infectie bij kinderen verloopt.

In de eerste studie, die in The New England Journal of Medicine verscheen, keken Chinese onderzoekers naar de gegevens van 1.391 kinderen die tussen 28 januari en 26 februari in het kinderziekenhuis in Wuhan zijn getest op het coronavirus. Dat is het enige ziekenhuis dat met dit virus geïnfecteerde kinderen onder de 16 jaar mag behandelen, schrijven de auteurs.

Koorts en keelpijn

De kinderen kwamen daar met symptomen, meestal koorts, hoest en keelpijn, of omdat ze contact hadden met een besmet persoon. Ze volgden deze kinderen tot 8 maart. Bij 171 kinderen (1 op de 8 geteste kinderen) werd het Sars-CoV-2 virus aangetroffen.

Opmerkelijk was dat van die kinderen er 27 geen klachten hadden, ongeveer 1 op de 6. Bij de meeste kinderen verliep de ziekte mild of met een lichte longontsteking. Drie kinderen moesten op de intensive care behandeld worden, en zij hadden ook al andere ernstige aandoeningen. Eén van hen is overleden.

„Dat is erg weinig, drie van de 171 kinderen. Het zijn bovendien kinderen met bijkomende ernstige aandoeningen. Het is maar de vraag in hoeverre Covid-19 heeft bijgedragen aan het ernstige beloop”, zegt Louis Bont, kinderarts en gespecialiseerd in luchtweginfecties, van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.

Het tweede onderzoek verscheen in Pediatrics. Daarin werden ruim 2.000 kinderen uit heel China bestudeerd met bevestigde Covid-19 of een vermoeden daarvan. 13 procent bleek besmet te zijn zonder symptomen en maar 5,6 procent had ernstige of kritieke klachten. Die kwamen wel relatief vaker voor bij kinderen van 0 tot 5 jaar.

Verspreiding

Kleine kinderen zouden een belangrijke rol kunnen spelen in de verspreiding van het virus, schrijven Amerikaanse onderzoekers in een begeleidend commentaar. Bij hen blijft Covid-19 meestal beperkt tot verkoudheidsklachten, en kleine kinderen scheiden soms wekenlang nog virusdeeltjes uit via snot en ontlasting. Of die virusdeeltjes uit ontlasting ook besmettelijk zijn, moet nog blijken.

Jongens lijken iets vaker besmet te raken met het coronavirus dan meisjes. In beide onderzoeken is de verhouding in de groep kinderen bij wie het coronavirus met een test is vastgesteld, ongeveer 60 procent jongens en 40 procent meisjes.

„De kennis over Covid-19 neemt razensnel toe. Deze bevindingen passen bij wat we vermoedden”, concludeert Bont. „Ze bevestigen: het risico van dit virus voor kinderen is veel kleiner dan voor volwassenen. Er zijn andere en voor kinderen veel ziekmakender virussen dan dit coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt, zoals het RS-virus bij pasgeborenen, of het griepvirus bij kinderen in het algemeen.”