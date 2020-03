Wat lang ver weg leek, is plots dichtbij: het coronavirus in beeld

Lang leek de corona-uitbraak vooral een buitenlands probleem: Chinese steden in lockdown, rijen voor de Hongkongse supermarkten, cruisegangers in quarantaine in de haven van Yokohama. Maar via Italië en carnaval in Brabant kwam het virus eind februari ook in Nederland. Eerst waren veel mensen nog wat lacherig en was premier Rutte laconiek, maar inmiddels heeft een mengeling van voorzichtigheid, zorgen en thuisisolatie de overhand. Hoe het virus langzaam deze kant op kwam, in beeld.