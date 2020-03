Voor het eerst in tien jaar toename in aantal minderjarige verdachten

Het aantal minderjarigen dat de Nederlandse politie heeft moeten registreren is voor het eerst in tien jaar toegenomen. In 2019 werden zo’n 18.000 personen onder de achttien jaar verdacht van een misdrijf. Dat is een toename van 6,5 procent, blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Minderjarigen werden verantwoordelijk gehouden voor in totaal 31.000 misdrijven. Drie op de tien geregistreerde jongeren waren eerder al in contact gekomen met de politie voor het plegen van een strafbaar delict. Bij meerderjarigen was met zo’n 146.000 verdachten nog steeds sprake van een lichte daling.

De cijfers betekenen een trendbreuk met voorgaande jaren: sinds 2010 was het aantal geregistreerde minderjarige verdachten juist gehalveerd. Uit een in 2018 verschenen Monitor Jeugdcriminaliteit werd gesteld dat jongeren meer emotionele steun krijgen van hun ouders. Bovendien zijn minderjarigen opener geworden over wat ze doen in hun vrije tijd en wijzen ze risicogedrag, zoals alcoholgebruik of schoolverlaten, vaker af.

Vermogensmisdrijven

Het CBS heeft niet gekeken naar een eventuele verklaring voor de laatste toename van geregistreerde jeugdcriminaliteit. 4 procent maakte zich schuldig aan straatroof, 6 procent aan verboden wapenbezit. Minderjarigen plegen vergeleken met andere leeftijdscategorieën bovendien relatief vaak zogeheten vermogensmisdrijven, zoals de diefstal van een fiets of scooter. Die categorie is goed voor 60 procent van de delicten. Eén op de tien werd verdacht van openlijke geweldpleging.

20 procent van de minderjarige verdachten woont in een van de vier grote Nederlandse steden: Amsterdam, Utrecht, Rotterdam of Den Haag. In de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland ligt het aantal jongeren dat verdacht wordt van een strafbaar feit met 43 per duizend minderjarigen relatief het hoogst. In Amsterdam ligt dat aantal op 32.

