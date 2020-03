Sporters wringen zich in allerlei bochten om fit te blijven – voor ‘Tokio’

De Olympische Spelen van Tokio gaan vooralsnog door, meldde het Internationaal Olympisch Comité (IOC) dinsdag in een communiqué. Vertegenwoordigers van het IOC, onder wie voorzitter Thomas Bach, lichtten woensdag in een conference call hun argumenten toe aan 220 sporters en hun vertegenwoordigers. Voor Nederland was Mieke Cabout, olympisch kampioen waterpolo in 2008 en lid van de atletencommissie van sportkoepel NOC-NSF, een van de deelnemers.

„Het was de informatie waar we met smart op zaten te wachten”, zegt Cabout. „De internationale atletencommissie van het IOC informeerde ons over de besluiten die worden genomen, met name waarom er op dit moment nog voor wordt gekozen om niet af te zien van het doorgaan van de Spelen deze zomer.”

Belangrijkste reden om nog niet te kiezen voor uit- of afstel, zoals de Duitse voorzitter Bach na afloop maar weer eens benadrukte: de Olympische Spelen van Tokio zijn nog vier maanden weg. Een argument waar de meeste Nederlandse olympische sporters zich ook aan vasthouden, weet Cabout. „We merken bij onze eigen achterban dat die er ook nog niet aan wil dat de Spelen wellicht niet doorgaan. Ze hebben er jaren voor getraind, en het is op dit moment voor iedereen het licht aan het eind van een donkere tunnel. Vandaar ook dat sporters zich op dit moment in allerlei bochten wringen en opladen om fit te blijven.”

Kritiek op het IOC

Dat is ook de belangrijkste kritiek die internationaal te horen is: het IOC zou sporters aanmoedigen er alles aan te doen om fit te blijven, terwijl gezond blijven nu het belangrijkste zou moeten zijn. Cabout kreeg woensdag de kritische geluiden ook mee. „Wij hebben daar ook een kanttekening bij geplaatst, niet voor niets zit de halve wereld in isolatie. Maar goed, ons is vooral meegegeven dat sporters fit moeten zien te blijven binnen de hun gestelde protocollen en thuissituatie. Commerciële belangen spelen geen rol, werd er gezegd. Daar moeten we dan maar vanuit gaan.”

Naast gezondheid waren er bij de atletenvertegenwoordigers vragen over de olympische kwalificatie; het IOC meldde dinsdag dat 47 procent van de 11.000 deelnemers zich nog niet heeft geplaatst voor de Spelen van Tokio. Vanwege de verspreiding van het coronavirus over de hele wereld zijn alle olympische kwalificatietoernooien opgeschort, en kwalificatie via de gebruikelijke routes zou weleens in het gedrang kunnen komen. Cabout: „Er zullen andere trajecten moeten gaan komen, dat wordt sport en per casus bekeken hoe ze daar invulling kunnen geven. Maar je ziet dat er per land grote verschillen zijn in de mate van isolatie. Sommige sporters hebben wel de ruimte om actief te blijven, springen op de fiets of doen een hardlooprondje. Anderen kunnen weinig tot niets. Daardoor ontstaan straks grote verschillen in de kwalificatietrajecten.”

Geen dopingtesten

Een heikel onderwerp tijdens de ruim twee uur durende vergadering, was doping. De Wereldantidopingautoriteit (Wada) kan op dit moment vanwege het coronavirus geen internationale dopingcontroles uitvoeren. „Er is gesproken over langer bewaren van samples en het invoeren van een extra monitoringscommissie,” zegt Cabout. „Maar het komt er op neer dat het Wada nu niet veel kan doen. Dat geldt ook voor Nederlandse dopingcontroleurs. Er zijn landen waar doping een groter probleem is dan hier, en we willen wel schone Spelen.”

Of de Olympische Spelen komende zomer doorgaan en wanneer de definitieve beslissing daarover valt, blijft de grote vraag. Dat was ook de belangrijkste conclusie na de internationale olympische conference call. „Er is gevraagd of er een point of no return is”, zegt Cabout. „Dat punt is er misschien wel, maar dat wilden ze ons niet geven. Het IOC monitort de situatie 24/7, hebben ze gezegd. Elke dag is een nieuwe dag, het besluit kan zomaar ineens genomen worden.”

Een olympische boycot door sporters is in elk geval niet ter sprake gekomen, stelt Cabout. „Natuurlijk was er kritiek, maar dat zijn wisselende geluiden waarbij de persoonlijke situatie, het land waar je woont, meespeelt. Er zijn landen die zeggen: wat maken jullie je druk om dat coronavirus, zo erg is het nog niet. Een boycot zou pas kunnen als bij iedereen hetzelfde gevoel leeft. Het grootste deel van de atletenvertegenwoordigingen ondersteunt het plan van het IOC. De meeste sporters zetten hun schouders er nog onder, al weten sommigen niet precies waarvoor ze trainen. Ook de sportwereld moet berusten in de actuele ontwikkelingen.”