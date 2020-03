Preppers kopen gemoedsrust in blik: houdbaar tot 2045

Gevriesdroogde ‘Hongaarse stoofpot’ en ‘kip met kerrierijst’ zijn niet meer te krijgen. En ook de NRG-5, een noodrantsoen in reepvorm, is overal uitverkocht. Online winkels met noodvoedsel raken door hun voorraden heen en krijgen sommige producten ook niet of nauwelijks meer geleverd. Sinds de corona-uitbraak in China in het nieuws kwam, is de vraag naar extreem lang houdbaar voedsel geëxplodeerd bij de Nederlandse prepperswebshops.

Prepz.nl heeft in drie maanden de omzet van heel vorig jaar al gehaald, zegt eigenaar Nander Knobben. Prepshop.nl, een vergelijkbare winkel, werd in november overgenomen door Luuk van de Ruit en zijn compagnon. „Leuk, een beetje met outdoorspullen bezig zijn, dachten we.” Twee maanden later ging de verkoop ineens tien keer over de kop – eerst de mondkapjes en handgels, later ook gasmaskers en waterfilters van honderden euro’s. En noodvoedsel dus. Met twee man verstouwen ze nu 160 orders per dag.

Preppers zijn geen hamsteraars. Hamsteraars, dat zijn de mensen die nu voor lege schappen in de supermarkten zorgen. Een beetje prepper laat het zover niet komen. Een prepper (van het Engelse woord prepare) is voorbereid. Op alles. Elk moment. Brekende dijken, terroristische aanslagen, chemische aanvallen. Ook met virussen houden preppers al jaren rekening, zie je als je in hun tijdlijnen op sociale media terugbladert. Apocalypsparanoia, kun je het noemen, want wat moet je met al die spullen als je ook nog gewoon verse kip met kerrierijst kunt koken?

Gemoedsrust

Preppen begint met een goede voorraadkast, met normale houdbare supermarktproducten, dan pas komen de noodrantsoenen. „Zie het als een verzekering”, zegt Knobben. Als je weet dat er onder de trap nog voor maanden voedsel ligt, hoef je daar niet meer over na te denken. Voor duizend euro kom je een half jaar niet om van de honger en krijg je genoeg calorieën, vitaminen en mineralen binnen. „Je koopt gemoedsrust”, zegt Van de Ruit.

Niet zo gek dat veel van die overlevingsproducten uit het leger en de scheepvaart komen: zoals hartkeks en de noodrantsoenen van Seven Oceans, waarmee je een veldslag of schipbreuk kunt overleven. De NRG-5-repen verkoopt Knobben veel aan voormalige vluchtelingen, die zijn de repen lekker gaan vinden toen ze ze als hulpvoedsel kregen. En al die producten waren ook al populair bij avonturiers die de wildernis in trekken en bij mensen die ‘off grid’, zelfvoorzienend, proberen te leven.

Foto Daniel Niessen Foto Daniel Niessen Foto’s Daniel Niessen

Maar sinds het woord ‘lockdown’ in ons dagelijks taalgebruik is geslopen, weten ook gewone burgers de prepshops te vinden. Vooral de gevriesdroogde maaltijden zijn populair. Eenpansgerechten waaraan alle vocht is onttrokken door ze snel bij min 80 °C in te vriezen, zodat de voedingswaarde bewaard blijft en je het decennia kunt bewaren. „Als er op staat ‘houdbaar tot 2035’, kun je ze vast in 2045 ook nog wel eten”, zegt Van de Ruit. En als de nood dan aan de man is: water erbij, goed roeren en je hebt een maaltijd die volgens Knobben „lekkerder is dan de gemiddelde studentenmeuk.”

Van de Ruit maakt het niet lekkerder dan het is. „De gevriesdroogde maaltijden zijn best oké. Die noodrantsoenrepen, zijn smakeloos.” Je zult ze ook niet willen eten zolang je je eigen potje kunt koken. „ Je eet ze puur om te overleven. Ze zijn energierijk en ze bevatten alles wat je nodig hebt.” Wat niet wil zeggen dat er geen lekkere preppersproducten bestaan. „Met stip op één: fruitkeks. Die eet ik ook als ik onderweg ben en niet aan lunchen toekom.”

Maurice (33): ‘We kunnen het thuis minstens een jaar uithouden’ „Echte preppers maken zich niet kenbaar,” zegt Maurice (33), die alleen met voornaam in NRC wil. „Anders weet iedereen waar er wat te halen valt, als de pleuris uitbreekt. Het is misschien lastig voor te stellen, maar in barre tijden gaan mensen over lijken. „Zes jaar geleden, kort na de geboorte van ons eerste kind, begon ik met het aanleggen van onze voorraad. Ik wilde mijn gezin kunnen beschermen, wat er ook gebeurt. Oorlog, economische crisis, een kernramp, brekende dijken…Er valt van alles te bedenken. „Inmiddels is ben ik met vrouw, zoon en dochter op alles voorbereid. In ons huis kunnen we het minstens een jaar uithouden. Onze moestuin en kippen voorzien ons van vers eten. Daarnaast hebben we allerlei houdbare producten, zoals groenten in blik. Mocht dat op zijn, gaan we over op gevriesdroogd voedsel en militaire noodrantsoenen. Wij hebben zo’n honderd liter mineraalwater staan, en nog achtduizend liter opgevangen regenwater. Mocht de stroom uitvallen, staat er zestig kuub hout klaar om ons warm te houden. Bij een kernaanval kunnen we met onze gasmaskers en -pakken de kelder in. „Het kan natuurlijk ook dat we ons huis juist moeten ontvluchten. Voor dat scenario liggen rugzakken, kooktoestellen, messen en slaapzakken klaar. En een boot, in het geval van een watersnoodramp. „Ook in minder extreme situaties zijn voorzorgsmaatregelen handig. Stel dat de economie instort, dan ben je blij met alles wat je hebt. of neem de coronacrisis. Wij hoefden niet te hamsteren. Toch heb ik nog wat extra water ingeslagen, en de autotank volgegooid. Je weet maar nooit.” Kaya Ramos (27):‘In mijn eentje zou ik knettergek worden’ „Hoe kan ik zo lang mogelijk in mijn eigen huis overleven?” Die vraag hield verzekeringsadviseur Kaya Ramos (27) uit Zutphen al bezig van kinds af aan. „Op mijn achttiende kreeg ik mijn eerste eigen woning. Ik begon toen gelijk met voorbereiden op doemscenario’s. Samen met mijn drie katten kan ik zo’n tien maanden overleven. Ik heb veertig liter water staan, en natuurlijk de stortbak van mijn toilet. Bovendien kan ik regenwater opvangen en filteren. Ook heb ik maaltijdvervangende poeders en twaalf kilo aan kattenvoer. En medicijnen, zoals hooikoortstabletten. Ik heb zelf geen hooikoorts, maar wie weet heeft een ander er wat aan. „In mijn eentje zou ik namelijk knettergek worden, dus when the shit hits the fan hoop ik dat er iemand bij me aanklopt om samen met mij onder te duiken. Ik laat wel alleen kameraden binnen aan wie ik iets heb, die iets kunnen waar ik zelf minder goed in ben, zoals tuinieren. Ik probeer al een tijdje een moestuin aan te leggen op mijn balkon, maar dat wil nog niet echt lukken. Foto Daniel Niessen Foto Daniel Niessen Foto’s Daniel Niessen „Om te voorkomen dat andere mensen binnenkomen, heb ik staaldraad voor de ramen gespannen. Aan de binnenkant, zodat niemand het kan doorknippen. Ook heb ik extra sloten, en mijn balkon staat vol met pallets waarmee ik de boel kan barricaderen.” „Het coronavirus zorgt bij mij niet voor paniek, ik heb mijn zaakjes allang geregeld. Mij zal je niet zien hamsteren, wel heb ik allerlei zaden ingeslagen voor in die moestuin. Paprika, ijsbergsla, wortels, tomaatjes… Toch handig, voor als deze pandemie uit de hand loopt.” Lettie Huisman (41): ‘Ik ben geen egoïstische prepper’ Gevriesdroogde chili con carne, vacuümverpakte theezakjes, waterzuiveringstabletten, een noodtent, een legerschep met pikhouweel, een chroomstalen wasbak. Het is een greep uit de inhoud van de legertas van Lettie Huisman (41) uit Den Haag, evenementenplanner van beroep. „Met mijn man en twee kinderen kunnen we het daar minstens een maand mee redden, mochten we ons huis uit moeten vluchten. „Ik kreeg die tas vorig jaar voor mijn verjaardag van mijn vader, hij is ook een prepper. Het was een mooie aanvulling op mijn eigen voorraad, die juist is bedoeld voor als we binnen moeten blijven. Die houd ik al vijftien jaar bij en bestaat voornamelijk uit eten. Pakken rijst, ingeblikt voedsel, wijn, bier, kindervoeding, soep, een uitpuilende vriezer. Daar kunnen wij wekenlang van eten, maar desnoods ook de buren. Ik ben geen egoïstische prepper, al staat mijn gezin natuurlijk op één. Er staat een bijl bij de deur ter verdediging. Ik ben niet van de gestoorde complottheorieën. Maar er zijn allerlei scenario’s denkbaar waar je maar beter op voorbereid kunt zijn. Een kernramp, een overstroming, of een pandemie, zoals nu met het coronavirus. „Preppers worden nogal eens als gekken gezien, maar ik zeg: better safe than sorry. Door de coronacrisis beginnen mensen te beseffen dat ik een punt heb. Mijn moeder zei van de week: ‘sorry Let, dat ik er altijd zo lacherig over deed.’ Ik zag de situatie waarin we nu verkeren al een maand geleden aankomen. Ik heb toen onder meer honderd wc-rollen besteld. Die zijn voor mijn gezin, maar ook voor ouderen in de omgeving. Toen de paniek uitbrak in Nederland, en wij verkouden waren, kwamen wij al vier dagen het huis niet meer uit.”