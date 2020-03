Pannenprotest tegen coronalaksheid Bolsonaro

„Fora Bolsonaro!”, weg met Bolsonaro, klinkt het in de wijk Copacabana waar buurtbewoners uit hun ramen hangen en met pollepels hard op potten en pannen beginnen te slaan. Het geluid echoot naar een naastgelegen woonblok waar mensen nu ook hun ramen open treken en met keukengerei, pannen en deksels een aanhoudend kabaal maken.

In verschillende steden in Brazilië barstte woensdagavond lokale tijd een zogeheten ‘panelaço’ los, een pannenprotest waarmee bewoners hun ongenoegen kenbaar maken. Het fenomeen is populair in Brazilië sinds de protesten tegen ex-president Dilma Rousseff, rondom haar afzetting in 2016.

De Brazilianen protesteren tegen de laksheid van president Jair Bolsonaro en zijn gebrek aan medeleven en empathie rondom het coronavirus. In Brazilie zijn inmiddels vier mensen overleden, het aantal besmettingen loopt snel op en verdubbelde woensdag van 241 gevallen naar 519. Bolsonaro bagatelliseert het drama vinden de Brazilianen. Zo noemde de president het virus dat Covid-19 veroorzaakt vorige week nog een ‘hysterie van de bevolking’ een ‘samenzwering van links’ en een fantasieverhaal.

Lees ook: Europese toerist voelt zich in Zuid-Amerika plots een paria

Zelfs nadat Bolsonaro mogelijk zelf besmet zou zijn geraakt tijdens een bezoek aan de VS en president Trump, waarna 14 van zijn delegatieleden positief werden, werd duidelijk dat hij de zaak niet al te serieus neemt. Zo moest Bolsonaro van zijn artsen na de constatering van Covid-19 in de groep, verplicht in isolatie blijven. Maar hij besloot zijn quarantaine eigen houtje op te heffen om zich tussen zijn aanhangers te mengen die een pro-Bolsonaro protest organiseerden.

Al handen schuddend en zonder masker wandelde hij tussen de mensen en nam af toe selfies met verschillende mobieltjes van mensen in de menigte. ,,Ik wil me onder de mensen begeven, zo ben ik nu eenmaal”, verklaarde Bolsonaro, die na zijn volstrekt onverantwoorde actie een storm van kritiek over zich heen kreeg.

Afzettingsprocedure voorlopig afgeblazen

Ondertussen zou de gedeputeerde Alexandre Frota deze week starten met een afzettingsprocedure in het Congres tegen Bolsonaro vanwege het plegen van een ‘misdaad tegen de gezondheidszorg’. Maar na het overlijden van een slachtoffer aan het virus werden vliegverbindingen richting hoofdstad Brasilia gecanceld. Omdat het aantal besmettingen in het Congres is toegenomen, een aantal ministers is besmet en ook de voorzitter van de Senaat, zijn vergaderingen momenteel uitgesteld.

Tijdens een persconferentie op woensdagmiddag lanceerde Bolsonaro een pakket maatregelen om bestrijding van het virus verder tegen te gaan en drastische economische maatregelen om gedupeerden tegemoet te komen. Opvallend was hoe Bolsonaro tijdens de persconferentie plotseling aan het stuntelen was met een mondkapje, dat hij soms wel en dan weer niet droeg, of niet goed omkreeg.

Bolsonaro riep tijdens deze persconferentie zijn medestanders op om ook met een pannenprotest te starten, maar dan ter ondersteuning van hem en zijn regering. Voor dat protest was hoorbaar minder animo, in elk geval niet in de wijk Copacabana waar Bolsonaro bij de verkiezingen van 2018 nog een groot deel van de stemmen binnensleepte.