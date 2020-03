Na de annulering komt de inspiratie: nieuwe liedjes

‘We keken elkaar aan en vloekten. Dit was helemaal mis.” Singer-songwriter Tim Knol was ‘kapot’ toen hij in de studio met de Blue Grass Boogiemen hoorde dat hij de rest van zijn Lost & Found-tournee, 11 optredens van in totaal 35 shows, af kon zeggen. Zuur, want: „De winst zit ’m altijd in de laatste shows. Dan zijn de kosten, zoals een geluidsman en belastingen, wel gedekt”. En het moment kon voor Knol haast niet slechter. „We hebben net een huis gekocht waar al ons spaargeld in zit.”

Yuri Honing op het North Sea Jazz festival 2019. Foto: Andreas Terlaak

„Ik voel me een mislukte soufflé”, zegt jazzsaxofonist Yuri Honing. „Ik heb hier anderhalf jaar naar toegewerkt.” De tournee naar aanleiding van zijn nieuwe album Bluebeard zou vrijdag beginnen in het Bimhuis, Amsterdam. 17 concerten met zijn kwartet, waarna ze naar Australië en Indonesië zouden vliegen voor optredens. Honing rekent zijn investeringen voor: „Lichtontwerp en -aankoop, A0 concertposters in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam, uitkoopsommen van de binnen- en buitenlandse concerten, de vliegtickets, misgelopen albumverkoop en nog wat dingetjes. We zitten snel aan een ton.” Zijn tentoonstelling in De Fundatie, half juni, staat nog. „Hopelijk gaat die wel door.”

Andere hoek

Volgend schrijnend voorbeeld, uit weer een andere hoek. Hoe het voor de Limburgse indieband YĪN YĪN (Thaise psych-rock) een mooie - allereerste - Europese voorjaarstour kon worden, met zo’n 15 concerten in Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. Na een showcase op het trendsettende festival Transmusicales was hoog op Frankrijk ingezet – er was nu interesse van media, agenten, programmeurs. Belangrijke stappen voor een nieuwe band. Maar iedereen zit thuis. Lichtpuntje: „Het ziet ernaar uit dat het gros van de concerten verschoven kan.”

De Limburgse indieband YĪN YĪN (Thaise psych-rock).

Honderden reacties kreeg het samenwerkingsverband van de Nederlandse popmuziek, de Popcoalitie, op de oproep aan de popsector de schade te melden. „Ik ben er best stil van”, zegt Arjo Klingens, voorzitter van de Popcoalitie, die de inventarisatie aanvankelijk begon om goed beslagen ten ijs te komen bij het overleg met de minister van cultuur afgelopen maandag. Naast artiesten gaat het om crew, boekings- en managementkantoren, organisatoren van alle niveaus. „Maart is echt net een piek in het muziekseizoen”, zegt Klingens. „Alles is gecanceld. Het was net dé tournee waar hard naartoe was gewerkt, waar ze nét hun nieuwe materiaal zouden laten horen. Live-inkomsten zijn voor muzikanten meer dan ooit belangrijk. Alles valt weg. En de meesten hebben geen vangnet.”

Zomertournee

Want ja, dat de Rolling Stones dinsdag alvast hun zomertournee afbliezen is natuurlijk jammer. Maar niemand van de Stones zal op een houtje bijten. Het is de kleine musicerende zzp’er die vastloopt. Jazzsaxofonist Bart Wirtz die afgelopen donderdag zijn festival ‘Jazz in de Kamer’ zou houden. Zijn geboekte acts waren al onderweg naar Leidse huiskamers. Komende week zou Wirtz met Artvark Saxophone Quartet één van de beste weken van het jaar hebben: „Zes concerten waaronder eentje in het Concertgebouw.”

Natuurlijk, veel kan worden verzet. „Maar dat gebeurt natuurlijk in een periode waarin we alweer nieuwe dingen zouden doen”, stelt Wirtz. „Ik zie het dus eerder als een gat in de tijd, dan een echte verplaatsing omdat we nu echt veel inkomsten gaan mislopen. Ik geef geen les en ben van deze dingen afhankelijk.” En ook zanger Spinvis, die 14 theaterconcerten mist (à ongeveer 40.000 euro omzet), merkt dat opschuiven niet altijd makkelijk is. „Al stellen de meeste theaters zich solidair en meewerkend op. Hoewel er ook één de kans aangrijpt om alleen de bestverkopende voorstellingen te helpen.”

Manager Ronald Keizer van Blip Agency, die voor zijn Turkse folkband Altin Gün een Amerikaanse tournee met een optreden op het grote festival Coachella de mist in zag gaan, stipt nog een ander probleem aan. „Er komt heel veel druk op het najaar te staan want iedereen wil zijn evenement nu over de zomer heen tillen.”

Zo ook de muziekfestivals. Rewire en Transition zijn al afgeblazen. Dat Paaspop zal worden afgezegd lijkt onvermijdelijk. Internationaal blies het Britse Glastonbury zijn 50ste editie af, wat hier ook zijn uitwerking zal hebben. Acts bouwen soms hun hele tour rondom zo’n groot festival heen. Klingens van de Popcoalitie: „Wij zien het festivalseizoen met angst en beven tegemoet.”

De spirit neemt toe

En wat doe je nadat annuleringen in goede banen zijn geleid? Verslagenheid wordt omgezet in vindingrijkheid. De spirit neemt toe. Een gezamenlijk: wat kunnen we nog wél doen? Muzieklessen via videobeldiensten bijvoorbeeld. Of ‘quarantaine sessions’, akoestische livemuziek via sociale media en YouTube, van artiesten als Alain Clark, Ed Struijlaart en Marike Jager.

Het livestream concert van DeWolff wordt binnenkort gevolgd door vier avonden Davina Michelle in een leeg Ahoy. Lokaler: ‘The Isolation Sessions’, een initiatief van en voor Eindhovense musici.

Singer-songwriter Jeangu Macrooy. Foto: Andreas Terlaak

Inspiratie stroomt. Zanger Jeangu Macrooy, die woensdag naast zijn theatertour ook het Eurovisie Songfestival gecanceld zag worden, gebruikt de rust om te reflecteren en te werken aan nieuwe dingen. „Deze crisissituatie heeft mij in een van de drukste periodes van mijn leven gedwongen te stoppen. Het is belangrijk voor mij om vooruit te blijven kijken en optimistisch te blijven.”

Wende zond een fraai speciaal liefdeslied ‘Love’ uit via Instagram. Paskal Jakobsen (Bløf) schreef „voor iedereen die bang is” het lied ‘Achter het monster’. En ook Tim Knol kan inmiddels vooruitkijken. Naast een live-album met recente touropnames verkoopt hij ook alvast kaarten voor optredens in het najaar, in een kerkje vlakbij zijn nieuwe huis in de Zaanstreek.

Knol: „Ik vind het een mooi idee dat we dan een afspraak hebben om elkaar aan het eind van deze ellende weer zien. Hier komt nieuwe muziek uit, reken daar maar op. Het borrelt. En misschien bezorg ik ondertussen wel boodschappen. Maar stilzitten ga ik niet.”