Limburgs draaiboek: Van der Valk wordt coronahotel

„We hebben de lessen van Zuid-Europa geleerd”, zegt Guy Schulpen, medisch directeur van de huisartsenorganisatie Zorg In Ontwikkeling (ZIO) Maastricht en Heuvelland. „Daar zijn ze pas alternatieven gaan organiseren, toen het ze al over de schoenen liep. Wij proberen hier zo goed mogelijk te anticiperen.”

Uiterlijk komende dinsdag willen de Zuid-Limburgse zorgorganisaties een draaiboek hebben klaarliggen voor de ombouw van het Van der Valk-hotel in Urmond (vlakbij Sittard-Geleen) tot een coronahotel „voor patiënten die te slecht zijn om thuis nog te worden verzorgd en te goed voor een plek op de intensive care. We zouden dan beginnen met dertig bedden en daarna kunnen opschalen.”

Het hotel in Urmond beschikt in totaal over 166 kamers. Het zou de drie ziekenhuizen in Zuid-Limburg moeten ontlasten. Bij verder toenemende druk op die instellingen worden mogelijk ook de Van der Valk-hotels in Heerlen en Maastricht tijdelijk omgebouwd. „En ons draaiboek is er natuurlijk ook voor de rest van Nederland.”

Plannen uit het verleden

Volgens Schulpen hoeven de zorgorganisaties bij het onderzoek naar de mogelijkheden niet helemaal bij nul te beginnen: „Er liggen plannen uit het verleden. We kunnen deels ook terugvallen op expertise en materiaal van Defensie voor het opzetten van noodhospitalen. Ook wat betreft personeel zal het de nodige creativiteit vergen. Het heeft geen zin om mensen aan de bestaande zorg te onttrekken. Die zijn daar hard nodig. Dus denken we bijvoorbeeld aan artsen in opleiding en oud-verpleegkundigen.”

Schulpen gaat er vanuit dat de kwaliteit van de kamers na een kleine ombouw voldoende is voor het verlenen van zorg. „Ik hoop niet dat we tegen al te veel wet- en regelgeving opbotsen. Nood breekt wet. In de huidige situatie zou Nederland zijn normen voor even moeten herdefiniëren. Zo goed mogelijk moet nu ook goed genoeg zijn.”

Lees over het zwaar getroffen dorp Erp: Verbondenheid was hier altijd de kracht

Het plannen van het opzetten van een mogelijk coronahotel of meerdere daarvan volgt op een eerste concrete maatregel om de zorgverleners zo goed mogelijk hun werk te laten doen. „Sinds woensdag zijn in de huisartsenzorg in Zuid-Limburg de normale dienstverlening en die rondom het virus uit elkaar getrokken. Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen en omgeving hebben elk één centrale plek voor coronagevallen. Dat verhoogt de slagkracht en verlaagt de kwetsbaarheid.”

Hulp voor hulpverleners

De instanties in Zuid-Limburg bestuderen nog andere ingrepen. Schulpen: „Eén meldpunt waar huisartsen en medewerkers in de thuiszorg terecht kunnen als ze constateren dat iemand extra zorg of bijvoorbeeld drie maaltijden per dag moet krijgen. Normaal ligt de organisatie bij de professionals zelf. Nu hebben ze hun tijd hard nodig voor andere zaken. Zo bekijken we ook hoe we bij allerlei instellingen, denk aan de GGD, de thuiszorg en de huisartsen een scheiding kunnen maken tussen echte vragen om zorg en vragen om informatie. Als je die laatste taak door anderen kunt laten doen, helpt dat ook.”

Ook hulp buiten werkuren wordt overwogen. „We willen ervoor zorgen dat hulpverleners na hun werk niet ook nog boodschappen moeten doen, in lege supermarkten. En ervoor zorgen dat hun eten klaarstaat.”