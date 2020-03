Klassiek in quarantaine

Nightly Met Opera Streams De Metropolitan Opera streamt gedurende de coronasluiting dagelijks een nieuwe productie uit zijn omvangrijke en award-winnende Live in HD-collectie. Met onder meer Donizettis Lucia di Lammermoor met Anna Netrebko, onder leiding van Marco Armiliato (zaterdag 21-03) en Tsjaikovski’s Jevgeni Onegin met Renée Fleming en Valery Gergiev op de bok (zondag 22-03).

Dagelijks om 0.30 (tot 20 uur na aanvang beschikbaar) metopera.org

Digital Concert Hall De Philharmonie in Berlijn is tot nader order gesloten. Maar wie de Berliner Philharmoniker toch aan het werk wil horen en zien, kan terecht in hun Digital Concert Hall. Tot in ieder geval 31 maart hebben muziekliefhebbers gratis toegang tot alle concertregistraties en films. Binnenkort online: Berio’s Sinfonia en Bartóks Concert voor orkest onder leiding van Simon Rattle.

digitalconcerthall.com

Huize Levit Altijd al willen weten hoe Igor Levit woont? Houd dan zijn Twitter- en Instagram-account in de gaten. Al naar gelang zijn pet staat (dus vrijwel elke avond), organiseert het Duitse pianofenomeen deze periode “social media house concerts”. Over Levits recente livestream van Beethovens Waldsteinsonate berichtte The New York Times: „De pianoklank was een beetje blikkerig, maar de uitvoering geïnspireerd en ontroerend.”

mobile.twitter.com/igorpianist

Wiener Staatsoper Wagners Die Walküre onder Simon Rattle, Verdi’s Falstaff onder Zubin Mehta, of toch liever Mozarts Le nozze di Figaro onder Ádám Fischer? Het is maar een greep uit de vele HD video-registraties die de Wiener Staatsoper deze dagen ‘weltweit und kostenlos’ uitzendt.

Dagelijks om 17.00 of 19.00 (tot 24 uur na aanvang beschikbaar) staatsoperlive.com

Quarantine Soirées Quarantine Soirées heten de kamermuziekconcerten die leden van het Budapest Festival Orchestra de komende tijd live streamen. Voor vrijdag staan onder meer Johann Sebastian Bachs Concert voor twee violen en Rimski-Korsakovs Nocturne uit de Pan Voyevoda Suite op de rol. Nieuwe programma’s zijn in de maak.

Dagelijks om 19.45 bfz.hu/en/

New European Ensemble Het in Den Haag gevestigde New European Ensemble zag zijn concerten in rook opgaan, maar maakt van de nood een deugd. Vanaf vrijdag 20 maart biedt het gezelschap zeven kamermuziekconcerten aan, live vanuit de huiskamers van de musici. Op het eerste programma onder meer: Coplands Threnodies, Penderecki’s Klarinetkwartet en Mozarts Eerste fluitkwartet in D. Gratis toegankelijk via de website, doneren mag.

Vrijdag- en zaterdagavonden, 19.30 neweuropeanensemble.com

Isabelle Faust Ook Isabelle Faust tovert haar huiskamer de komende tijd om tot concertzaal, zo kondigde de Duitse violist aan via het Instagram-account van haar impresariaat. De eerste livestream staat gepland voor zaterdagavond, 21 maart. Programma nog geheim.

Zaterdag 21-03, 20.00 instagram.com/impresariatsimmenauer/

Ook tipwaardig

Het mag dan strikt genomen geen livestream heten, maar bekijkenswaardig is het wel: Equilibrium Young Artists, het coachingstraject voor jonge musici van Barbara Hannigan, plaatst iedere dag nieuwe content op YouTube. Hannigan zelf beet het spits af met een prachtige uitvoering van Schuberts An die Musik. Ook Splendor, het Amsterdamse collectief van musici, componisten en kunstenaars, plaatst dagelijks muziekvideo’s op zijn YouTube-kanaal. Meer van de koormuziek? Zangers en stafleden van het Nederlands Kamerkoor cureerden elk een eigen playlist met hun favoriete muziek. Vanzelfsprekend heeft koorzang een groot aandeel. Van Heinrich Schütz’ Symphoniae sacrae tot James MacMillans Miserere. De sites van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest bieden toegang tot een schat aan (recente) concertregistraties en mini-documentaires.

