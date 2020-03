Kahlil Joseph wint Eye Art & Film Prize

De Amerikaanse kunstenaar en filmmaker Kahlil Joseph is de winnaar van de Eye Art & Film Prize 2020. Aan de prijs, die ieder jaar wordt uitgereikt door het Eye Filmmuseum in Amsterdam, is een bedrag verbonden van 25.000 Britse pond.

Het werk van Joseph (Seattle, 1981) begeeft zich op het grensvlak tussen cinema, beeldende kunst en muziek. Hij maakte baanbrekende videoclips voor popartiesten als Arcade Fire, Beyoncé, FKA Twigs, Flying Lotus en Kendrick Lamar, maar exposeerde ook in het New Museum in New York, in Tate Modern in Londen en op de Biënnale van Venetië. Joseph is momenteel artistiek directeur van The Underground Museum, een tentoonstellingsruimte in Los Angeles die werd opgericht door zijn overleden broer, kunstenaar en curator Noah Davis.

Unieke visuele stijl

In zijn films richt Joseph zich op de ervaring van Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten. Zo toonde hij in 2019 op de hoofdtentoonstelling van de biënnale zijn video BLKNWS, een soort nieuwszender die een positief beeld wilde schetsen van de Afro-Amerikaanse gemeenschap, met vrolijke YouTube-filmpjes van rollerskatende en basketballende mensen.

De Eye Prize, ingesteld in 2015, wil jaarlijks een kunstenaar of filmmaker ondersteunen wiens werk heeft bijgedragen aan nieuwe ontwikkelingen op het grensvlak tussen beeldende kunst en film. Volgens de jury, waarin onder meer filmmaker Apichatpong Weerasethakul en kunstenaar Aernout Mik zitting hadden, brengt Joseph zijn politieke commentaar „op een elegante, bijna verleidelijk manier, in prachtige, zorgvuldig opgestelde installaties met een unieke visuele stijl”. Eerdere winnaars waren Hito Steyerl, Ben Rivers, Wang Bing, Francis Alÿs en Meriem Bennani.