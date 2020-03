Ineens in trek: webcams en headsets, en een trampoline voor de kinderen

Een dagje vanuit huis werken, dat gaat nog wel. En twee dagen waarschijnlijk ook nog. Maar nu een groot deel van Nederland de komende weken thuiszit, wordt voor veel mensen duidelijk dat de keukentafel of logeerkamer geen volwaardig kantoor is. Producten om thuiswerken gemakkelijker te maken, zijn deze dagen dan ook flink in trek, merken winkeliers. Vooral webcams en microfoons worden veel vaker besteld dan gewoonlijk.

Bij bol.com, de grootste webwinkel van Nederland, is de verkoop van thuiswerkartikelen in een paar dagen ongeveer verdriedubbeld, laat een woordvoerder weten. Hoewel ze voorzichtig is om veranderingen in koopgedrag toe te schrijven aan het coronavirus, durft ze dat in dit geval wel aan.

Supermarkten werden na de persconferentie van premier Rutte overspoeld door ‘hamsteraars’ die grote hoeveelheden houdbare producten kwamen inslaan. De vraag was zo hoog dat veel winkels met lege schappen zaten.

Ook elektronicaketen Mediamarkt merkt dat de vraag naar producten die thuiswerk makkelijker maken de afgelopen week sterk is toegenomen. Zo worden microfoons nu vijf keer zo vaak verkocht als normaal, en webcams zelfs vijftien keer. Aan monitoren, toetsenborden, wifi-versterkers en usb-hubs is twee tot vier keer zo veel behoefte als gewoonlijk.

Yogamatjes en trampolines

Ook elektronica die met voeding te maken heeft, kan op veel meer belangstelling rekenen dan anders. Het gaat volgens de woordvoerder van Mediamarkt dan onder meer om vriezers en koelkasten (zes tot zeven keer zo veel verkopen), broodbakmachines (factor vier) en wafel- en poffertjesapparaten (dubbel zoveel).

En met ruime voorsprong op plek één: thermometers. Die worden dertig keer zo vaak verkocht als anders.

Een opvallende stijger: strijkbouten en strijkplanken. Die staan op plek drie, met acht keer zoveel verkopen als gewoonlijk. De woordvoerder van Mediamarkt moet lachen als het hem wordt gevraagd. Wie vanuit huis werkt, kan dat net zo goed in een gekreukt overhemd doen, redeneert hij. „Maar misschien dat mensen, nu ze meer thuis zijn, vaker een wasje doen.”

Niet alleen hun werk doen Nederlanders deze dagen thuis. Nu de kroegen, bioscopen en concertzalen dicht zijn, is een avondje weg lastig. Voor sporten geldt, door sluiting van de sportscholen, hetzelfde. Winkelketens zien het terug in hun verkoopcijfers, zeggen ze. Zo zien Coolblue en bol.com „opvallend veel meer” verkopen van yogamatjes, halters en andere sportproducten.

Nu de scholen dicht zijn, zoeken veel ouders ook hard naar een manier om hun kinderen te vermaken. „Wij zien bijvoorbeeld een flinke stijging in de verkoop van trampolines”, laat een woordvoerder van Wehkamp weten. „Ik denk dat ouders zeggen: ga jij maar buiten spelen, dan kan mama even bellen. Kinderspellen zijn momenteel ook populair, zien we. En dan vooral de spellen waar kinderen iets van leren.”

Tevens bemerkt Wehkamp een stevige toename in de verkoop van tuinmeubelen en tuinproducten. „Ik denk dat veel mensen deze periode ook aangrijpen om hun tuin klaar te maken”, aldus de woordvoerder. Bouwmarkten en tuincentra zien hetzelfde. Terwijl het in veel fysieke winkels slecht gaat, doen verkopers van klusmaterialen en tuinartikelen het volgens branchevereniging INretail juist relatief goed.

‘Voldoende voorraad’

Wat gebeurt er als de uitzonderlijke belangstelling voor bepaalde producten de komende tijd aanhoudt? En als de verkoop, doordat steeds meer winkels sluiten, meer en meer naar het internet verschuift? Bij de meeste online verkopers zijn de thermometers nu op, en ook webcams zijn steeds minder op voorraad. Dreigt een tijdelijk tekort omdat iedereen tegelijk koopt, zoals met wc-papier in supermarkten?

Dat veel Chinese fabrieken door de uitbraak van het coronavirus een tijdlang stillagen, zagen webwinkels vorige maand in hun opslagcentra. Ze stonden voor een dilemma: de verkoop remmen, of doorgaan, met een mogelijk tekort als gevolg.

Alle grote online verkopers zweren van niet. Zo wijst bol.com op zijn 27.000 partnerverkopers. Mocht een product in het eigen distributiecentrum op zijn, dan hebben de aangesloten verkopers het waarschijnlijk nog wel op voorraad. Wehkamp heeft „een enorme voorraad”, aldus de woordvoerder. „We hebben heel veel capaciteit, want we moeten ook piekmomenten opvangen zoals rond Black Friday, Sinterklaas en Kerst. En dan kopen klanten in heel veel verschillende categorieën veel, nu slechts in een paar.”

Desondanks kan ook gehamster in een handvol productgroepen een extreme piek opleveren, merkt elektronicawebwinkel Coolblue. De vraag naar producten voor thuiswerk en huishouden nam daar de afgelopen tijd dusdanig toe dat het bedrijf maandag heeft besloten die prioriteit te geven. Coolblue verwijdert daarom producten die nu minder in trek zijn – zoals koffers, barbecues en navigatiesystemen – tijdelijk uit de webwinkel.

Fysieke winkels

Ook heeft Coolblue zijn twaalf fysieke winkels dinsdag voorlopig gesloten. Dat was niet omdat er geen klanten meer kwamen, aldus een woordvoerder. Maar door zich nu vol te richten op de verkoop via internet, kan Coolblue klanten beter helpen. De bezorgers en het distributiepersoneel werken „dag en nacht door” om alle bestellingen te kunnen leveren.

Mediamarkt kiest er voorlopig heel bewust voor zijn fysieke winkels wél open te houden, aldus een voorlichter van het bedrijf, ook al hanteert het bedrijf sinds dinsdag beperktere openingstijden. De winkels fungeren namelijk ook als afhaalpunt voor online bestellingen, een optie waar veel klanten volgens de woordvoerder momenteel voor kiezen.

Zelfs als het kabinet zou besluiten dat alle fysieke winkels dicht moeten, kunnen die afhaalpunten openblijven. „Er is geen menselijk contact nodig, dus ze zijn vergelijkbaar met afhaal- en bezorgrestaurants nu de horeca gesloten is. Daardoor zijn we niet afhankelijk van bezorging door derden.”