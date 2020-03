Waar je op moet letten bij overstappen naar groene stroom

Het heeft er alle schijn van dat de coronacrisis in elk geval één voordeel heeft: door het stilliggende vlieg- en wegverkeer en het economisch infarct gaat de CO 2 -uitstoot hoogstwaarschijnlijk omlaag, in ieder geval tijdelijk. Het is nog te vroeg om daar betrouwbare berekeningen over te maken maar in China leidden de pandemie en de lockdowns al direct tot schonere luchten, en de Venetiaanse kanalen waren in tijden niet zo schoon.

Maar energiedeskundigen waarschuwen voor te vroeg juichen. Doordat het energieverbruik van huizen door al het thuisblijven en thuiswerken waarschijnlijk sterk omhoog gaat, zou een groot deel van de milieuwinst teniet kunnen worden gedaan. Als er één moment is om over te stappen op groene energie, is het wel nu. Wat zijn dan dingen om op te letten?

Laat De Consumentenbond daar pas geleden nou net een gidsje voor hebben opgesteld, samen met milieuclubs Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE. Die hebben gezamenlijk een ranglijst gemaakt van energie-aanbieders. Ze kijken naar hoe energie wordt opgewekt en hoe actief een bedrijf is in het meewerken aan de energietransitie.

De allergroenste energieleveranciers leveren alleen stroom die is opgewekt met windmolens en zonnepanelen. Er zijn vijf leveranciers die een perfecte 10 scoren: EasyEnergy, Energie VanOns, Om | nieuwe energie, Pure Energie en Vrijopnaam. Van de grotere en bekendere bedrijven scoren Van de bron (9,0) en Greenchoice (8,7) het hoogst. Een aantal grote bedrijven, zoals Vattenfall (6,0) en Eneco (7,2), vallen in de middenmoot. Deze bedrijven zijn volgens de Consumentenbond vaak nog geworteld in de vervuilende fossiele energie, maar investeren ook in energie uit hernieuwbare bronnen. Het slechtst scoren bedrijven als Robin Energie (2,6) en NLE (3,2).

Wat opvalt is dat ook energiebedrijven met ‘groene’ namen slecht scoren, zoals Sepa Green (3,2) en Clean Energy (3,4). Energievergelijkers zoals Independer laten de score van de Consumentenbond zien bij prijsvergelijkingen dus heel veel moeite hoeven consumenten niet te doen om een afgewogen keuze te maken.

Volgens vergelijkingssite Gaslicht.com kunnen huishoudens nu extra besparen omdat de energiekosten door de coronacrisis omlaag zijn gegaan. „Een gemiddeld huishouden bespaart op dit moment bijna 450 euro als ze nu het voordeligste contract afsluiten.” Al splitst de site het niet uit voor duurzame aanbieders, gemiddeld is de besparing ruim 20 procent groter dan twee maanden geleden, meldt Gaslicht.com. Geen gek moment om over te stappen dus.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 maart 2020