Het Rijksmuseum doneert voorraad gezichtsmaskers aan ziekenhuizen

Het Rijksmuseum Amsterdam doneert zijn voorraad gezichtsmaskers en chirurgische handschoenen gedoneerd aan het VU medisch centrum in Amsterdam.

De donatie, bedoeld om het dreigende tekort aan beschermende uitrusting te helpen lenigen, is een initiatief van Erma Hermens, hoogleraar op de Rijksmuseumleerstoel Atelierpraktijken en Technische Kunstgeschiedenis. Per tweet riep zij woensdag andere musea op hetzelfde te doen.

„ReTweet deze boodschap”, schreef Hermens in haar Engelstalige bericht, waarin ze het Stedelijk Museum, het Mauritshuis en het Van Gogh Museum tagde. „Alle kleine beetjes helpen.”

Gamma-handschoenen

Museummedewerkers, vooral restaurateurs, dragen beschermende kleding als ze kunstobjecten behandelen die besmet zijn of zouden kunnen zijn met giftige schimmels, of die in het verleden behandeld zijn met gevaarlijke stoffen, zoals pesticiden. Ook dragen ze handschoenen om te voorkomen dat ze met hun vingers kunstwerken beschadigen.

Het Stedelijk Museum liet aan Artnet weten het voorbeeld van het Rijksmuseum te zullen volgen. Het Mauritshuis heeft geen geschikte materialen op voorraad. Het Kunstmuseum Den Haag laat weten te zullen inventariseren wat ze op voorraad heeft. „Alleen Gamma-handschoenen, geen steriele handschoenen”, vermoedt een voorlichter.

Hoeveel beschermende kleding het Rijksmuseum heeft gedoneerd wil een voorlichter van het (gesloten) museum niet zeggen. „We beschouwen dit als iets vanzelfsprekends. Het was helemaal niet de bedoeling dat het in de publiciteit zou komen.”