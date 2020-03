De Ford Focus ST is het afscheidsfeest van de fossiele fuifcultuur

Ford is het reactionairste merk ter wereld. Het zag de stekkerrevolutie nauwelijks komen. Kroonjuwelen als de Fiesta en de Focus zijn tot op de dag van vandaag niet als volwaardige hybrides leverbaar. De verouderde Mondeo wel, met een enorme bult in de kofferbak voor batterijen waarop bij de conceptie niet genoeg gerekend was. Ford dacht dat het volstond om Ford te blijven voor de doodgewone mens in een stabiele wereld.

Ruim tien jaar na de oprichting van Tesla komt het museum eindelijk in actie. Met de elektrische Mach-E wordt binnenkort het nieuwe tijdperk ingeluid dat bij anderen allang was begonnen. Bestaande en nieuwe modellen van het huis hybridiseren met 48-volt-accu’s mondjesmaat, de Kuga komt er als plug-in. Tot het roer vol om kan, ploegt Ford voort met oude kost op nieuwe borden.

Zoals de Focus ST-3, de boyracer voor de Ford-gemeenschap, jongens die hun roots trouw blijven als het geld komt. Ze kopen geen Porsche of BMW maar een laagdrempelige hot hatch. Hun loyaliteit is het stamgevoel waarop De Telegraaf vroeger draaide, krachtvoer uit eigen ruif. Daarvoor had Ford altijd een oplossing op maat. Veel pk’s, keihard geveerd, klakklakhandbak, stompzinnig rauwe grom, leren stuur met ST-logo, een tot 280 doorpakkende snelheidsmeter en verder helemaal de boy next door, je ruige drinkebroeder in het buurtcafé.

ST’s waren altijd geweldige auto’s. Geen BMW rijdt scherper dan zo’n boeren-Ford. Nog steeds, en hoe. Alleen de wereld is veranderd. Check even. De nieuwe ST kost rijklaar €51.150 euro. In 2008 was het een werelddeal geweest, 250 blazen voor een halve ton. Nu rijdt de ST-man ’s ochtends met 105 op de A6 van Almere naar zijn groothandel in feestartikelen te Diemen, de geërfde succestoko van zijn ouweheer, ook Ford.

In de bocht naar de A1 bij Muiden komt met illegale spoed de buurman aanzeilen in zijn Tesla Model 3 Standard Range Plus. Veertig pk minder, en toch fokking één tiende seconde sneller op de 100. En dat voor net onder de vijftigduizend euro, goedkoper dan de zijne. Voor tienduizend extra had hij vorig jaar tegen 4 procent bijtelling de Model 3 Long Range AWD op de zaak kunnen zetten; 351 pk, 0-100 in 4,6. Dan was zijn hete Focus pas echt nergens meer geweest. Dát is er gebeurd.

De ST-man ziet buur inhalen en supersonisch pretslalommen tussen de Fords op alle rijbanen, geluidloos en almachtig. Verleidelijke aanblik, juist voor hem, die koste wat het kost die Ford-man wilde blijven. Dat is, bauwt hij zijn vader na, nu eenmaal de aard van het beestje. Hij verschanst zich dapper in de nostalgie van pa. Zo’n Tesla is geen auto meer, dat is een apparaat.

Val in glorie

Hij heeft die van de buurman mogen testrijden. Na afloop perst hij alle Fordclichés uit zijn bekoorde maar getergde Focuslijf. Vis moet zwemmen, blik moet brommen. Dat geluid mis je toch hè? Je leeft maar één keer. De ST is het afscheidsfeest van die fossiele fuifcultuur, een val in glorie.

Na indrukken van de startknop verschijnen op het multimediascherm het ST-logo en het onderschrift ‘Ford Performance’ op een schermachtergrond met de beestachtige honingraatgrille. Zijn scheurtalent is niet van deze wereld. Verder doet hij keinormaal. Afgezien van de dissonante alcantara kuipstoelen met ST-logo is het net de instapper. Op de A6 ziet niemand er de 280 pk’s aan af. Alle ordinaire lease-Focussen op de weg, veel zijn het er goddank voor de ST-man niet, zijn namelijk als ST-line uitgevoerd, een uitrustingspakket dat ze als twee druppels water op zijn begeerde topmodel laat lijken. Alleen insiders zien en horen de beslissende verschillen tussen zijn vurige ST en de pikant vermomde driecilinder-Focus van zijn hoofdboekhouder. Die bittere gewaarwording plaatst de verfoeide batterij-Ford in een ander licht. Van de Mach-E kent aanstonds tenminste iedereen de stille krachten. De First Editions met 258 en 285 pk zijn al uitverkocht, maar volgend jaar komt er een Mustang-versie met 465 pk. Now we’re talking. Als de Brabanders volgend jaar weer carnaval mogen vieren, kan hij zich zonder gezichtsverlies tot het geluidloze geloof bekeren. Dat zal hij doen, want hij gaat niet graag met zijn tijd maar des te trouwer met zijn club mee. Het wordt in Almere weer ouderwets gezellig op de buurtbarbecue. Men staat evolutionair alsnog 1-1. Dit was de laatste power-Focus die ik testte. Goed je gekend te hebben, ouwe kanjer.

Ford Focus ST-3 Motor viercilinder benzine, turbo, 2.298 cc. Vermogen 280 pk bij 5.500 toeren. Koppel 420 Nm bij 3.000 toeren. Aandrijving voor. Transmissie handgeschakeld, zes versnellingen. Topsnelheid 250 km/u. Acceleratie 0-100 5,7 seconden. Verbruik gemiddeld 7,9 l/ 100 km (fabrieksopgave). CO2-uitstoot 179 g/km. Energielabel G. Basisprijs € 51.510.- Prijs testauto € 53.900.-

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 maart 2020