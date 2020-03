Hoe je nu thuis toch nog een beetje uit eten kan

De aanblik van een dichte FEBO in een uitgestorven centrum van Amsterdam afgelopen maandag, deed mij denken aan de Waffle House-index van de Amerikaanse calamiteitendienst FEMA. De Waffle House is een goedkope fastfoodketen die je vooral in het zuiden van de VS op iedere straathoek ziet en die erom bekendstaat zo lang mogelijk open te blijven met zwaar weer. Zodra er sprake is van een orkaan of zware storm, kijkt de Federal Emergency Management Agency als eerste naar de lokale Waffle House. Code groen: het restaurant heeft stroom en schade is beperkt. Code geel: het restaurant draait op een noodgenerator en biedt een beperkt menu. Code rood: zelfs de Waffle House is dicht. Dan is de shit aan.

Het stalen rolluik voor de lege automatiek – op klaarlichte dag – stond op eenzelfde manier symbool voor de code rood die sinds deze week in de Nederlandse horeca geldt. Alles drie weken dicht, minimaal. Branchevereniging KHN riep zondagavond onmiddellijk om 5,1 miljard aan overheidssteun, in reactie op „acute liquiditeitsproblemen.” Faillissementen worden gevreesd.

De FEBO is ondertussen weer open, afhalen mag toch. Maar dat maakt de klap voor de horeca niet minder groot. Daarom zal ik vanaf nu, in ieder geval tot de maatregelen in de horeca zijn versoepeld en we de restaurants weer mogen bezoeken, geen restaurantrecensies schrijven op deze plek. Elkaar de maat nemen in deze moeilijke tijden, dat geeft geen pas. Nu is het moment om elkaar te steunen. Laten we kijken wat wij kunnen doen, om onze noodlijdende, lokale horeca te steunen.

Afhalen en bezorgen

Er mag worden bezorgd, er mag worden afgehaald. Doe dat. Uw huis ligt vol met wc-papier. Dat kunt u niet eten. Sterker nog, als u niets eet, heeft u ook niets aan dat papier. Dus maak het uzelf gemakkelijk, u zit toch thuis met de kids. Haal af of laat bezorgen.

Restaurantgids Gault&Millau heeft op haar website een overzichtelijke lijst van alle restaurants in Nederland die in de gids staan die nu bezorging aanbieden. Het voordeel is dat u nu dus zonder van de bank te komen, kunt genieten van eten op het hoogste niveau. Sterrenchef Joris Bijdendijk van restaurant RIJKS zat bijvoorbeeld afgelopen maandag hoogstpersoonlijk in vol ornaat op een Deliveroo-fiets.

Veel restaurants maken gebruik van bezorgdiensten als Uber Eats en Thuisbezorgd. Ze zijn (nog) niet allemaal via die sites te vinden, vooral de kleintjes niet. Dus check de websites van uw favoriete buurtrestaurant of hun social media en bestel zoveel mogelijk direct bij de ondernemers zelf.

Denk aan de leverancier

Deze crisismaatregelen treffen niet alleen de restaurants, cafés en tearooms. Ook de leveranciers en producenten kunnen hun spullen niet meer kwijt. Een vriend van mij is wijnimporteur. Van Italiaanse wijnen. Die zat vorige week al met de handen in het spreekwoordelijke haar op zijn kale kop, omdat een groot deel van zijn handel, deels reeds betaald, ergens in Italië op pallets in een loods níét deze kant op staat te komen. De wijnen die hij wel op voorraad heeft, kan hij nu ook niet kwijt. Dus vraag bij het bestellen of afhalen bij uw favoriete restaurant waar ze hun wijn, bier of hun koekjes bij de koffie vandaan halen. Zoek die leveranciers op, bel en bestel direct bij hen, vaak zullen ze graag tegemoetkomen in de bezorgkosten. Hou ook hun social media in de gaten. Een sommelier heb ik al een online wijncursus zien aankondigen. Perfect voor als u zich thuis zit te vervelen (niet met de kids doen).

Producenten en toeleveranciers van versproducten hadden natuurlijk het meest acute probleem afgelopen week. Er wordt gewerkt aan diverse lokale oplossingen om die ingrediënten van producenten bereikbaar te maken voor particulieren, via apps en bezorgservices. Biologische boerderij Lindenhoff heeft direct chefs opgeroepen om groenten tegen gereduceerd tarief op te halen en ze te fermenteren, roken of anderszins te conserveren. Dat kunt u ook doen: maak soep en vries het in.

Koop een bon

Een andere manier om de lokale horeca te ondersteunen, is een tegoedbon aanschaffen. U rekent nu af en kunt daarmee helpen nijpende liquiditeitsproblemen te verzachten. Zodra we weer de deur uit mogen, kunt u het tegoed inwisselen voor een diner. U zult met open armen ontvangen worden.

Sommige restaurants bieden deze mogelijk al zelf aan. Reserveringssite heerlijk.nl verkoopt tegoedbonnen via redderestaurants.nl. Er wordt ook gewerkt aan landelijke platforms, zoals hollandhelpthoreca.nl en horecategoed.nl, waar alle restaurants zich kunnen aanmelden en u makkelijk een bon kunt kopen voor een bedrag naar keuze, zonder extra kosten. Je koopt nu je rondje bier, maar je drinkt het later als je weer met je vrienden de kroeg in mag.

Dit zijn geen gouden eieren, het zal een zware periode blijven. Maar niets doen helpt zeker niet.

Tot slot een woord aan de horeca zelf:

Lieve mensen van de horeca,

Ik wens jullie heel veel sterkte de komende tijd. Sommigen van jullie zullen mij misschien niet als vriend beschouwen, maar volgens mij vinden we elkaar allemaal in een collectief hoger doel: het nastreven van een bruisende, vooruitstrevende, gezellige, kwalitatief hoogwaardige Nederlandse gastronomie, en daar de beste versie van, iedere dag weer. Laten we er alles aan doen om samen zo goed mogelijk uit deze crisis te komen. Dan pakken we daarna de draad weer op. Dan mag ik jullie weer de maat nemen en mogen jullie weer klagen dat ik er geen verstand van heb. Voor nu: veel sterkte, geluk en wijsheid.

Namens NRC,

Joël Broekaert