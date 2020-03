DNB stemt in met overname verzekeraar Vivat

Toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB) heeft ingestemd met de overname van verzekeraar Vivat door branchegenoten Athora en NN Group. Daarbij gaan de levensverzekeringen naar Athora en Vivat Schadeverzekeringen, de schadetak van het bedrijf, naar NN. Dat heeft Vivat donderdagavond bekendgemaakt. De transacties moeten in april afgerond zijn.

Voor de Chinese eigenaar Angbang was de schudenlast na een reeks aankopen te groot geworden. Daarom stemde het in juni 2019 in met de verkoop van Vivat, de op een na grootste levensverzekeraar op de Nederlandse markt en het moederbedrijf van grote verzekeraars zoals Reaal, Zwitserleven en Actiam. Athora is gevestigd in Bermuda en in handen van de private-equityfirma Apollo. Hoeveel geld gepaard gaat met die overname is niet bekendgemaakt.

Alle niet-levensactiviteiten van Vivat zoals schadeverzekeringen gaan voor 416 miljoen euro naar NN. Dat wordt met de overname marktleider op het gebied van schadeverzekeringen. In 2016 nam het al Delta Lloyd over.

Er werken ongeveer 2.400 mensen voor het in Amstelveen gevestigde Vivat. De instemming van DNB volgde op eerdere toestemmingen van de Europese Commissie en de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

