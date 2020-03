De stad zoals je die nog nooit gezien had

Fietsen over de Nieuwendijk. Iets wat je normaal alleen héél vroeg op de zondagochtend kon doen, is nu geen enkel probleem. En niet alleen op de Nieuwendijk. Je zoeft ook zonder problemen door de Leidsestraat, over het Thorbeckeplein en onder het Rijksmuseum door.

Het Rijksmuseum, dat vanwege het coronavirus gesloten is. Foto Bart Maart / ANP

Waarschuwingsborden op Amsterdam Centraal Station tegen verspreiding van het coronavirus. Foto Robin van Lonkhuijsen

Amsterdam is leeg. En hoe ellendig de oorzaak ook moge zijn: in die ongekende situatie schuilt schoonheid. Wat is de stad ineens prachtig zonder al die hordes stonede toeristen en shoppende dagjesmensen. Zonder taxi’s, bierfietsen en riksja’s.

De Wallen zoals je ze nog nooit gezien hebt: uitgestorven. Gordijntjes dicht, Casa Rosso gesloten, The Old Sailor donker en verlaten. Alleen de seksshops zijn nog open. En de rubbereneendjeswinkel. Plots zie je dat de Oudezijds Achterburgwal net zo mooi is als Herengracht. Of misschien nog wel mooier.

De Wallen. Foto Robin van Lonkhuijsen / EPA



Op de Dam: een stilstaand standbeeld, helemaal alleen. Lange zwarte pij, bijl in zijn hand. Hij is toch maar naar zijn werk gekomen, zegt hij vanachter zijn doodskopmasker, ook al zijn er geen toeristen. „Het is net de dag na Oud en Nieuw, als iedereen thuiszit met een kater.”

Rembrandtplein: leeg.

Thorbeckeplein: verlaten.

Leidseplein: uitgestorven.

Haal de drukte weg, en ineens zie je dingen die je anders nooit ziet. Bij de ingang van het Vondelpark aan het Leidsebosje ligt een partij zwerfkeien. Nooit eerder opgevallen. De Koninklijke Wachtkamer op het Centraal Station heeft een eigen entree. Niet eerder gezien.

Haal de drukte weg, en sneue taferelen worden plots minder sneu. Zoals de ontruimde etalages bij Hudson’s Bay, het failliete warenhuis aan het Rokin. Binnen leeg, buiten leeg: weg contrast.

Het werk aan de weg gaat gewoon door. Aan de Prins Hendrikkade. Op het Spui en het Koningsplein. Bij de Korte Prinsengracht. Ongehinderd door fietsers, voetgangers en automobilisten: de verkeersregelaars hangen verveeld tegen een lantarenpaal.

Alles wat vanzelfsprekend leek, is dat nu niet meer. De bouw van het nieuwe hoofdkantoor van Booking, de online reisgigant, gaat onverminderd verder. Maar de bouwplaats op het Oosterdokseiland lijkt ineens een soort practical joke. Hotels? Toeristische verhuur? Tripjes? Doe even normaal, man.

Hoe het verder gaat, weet niemand. De situatie verandert per uur. Dit stukje is geschreven op woensdag: als u het in de krant leest, mogen we misschien niet eens meer de deur uit. Maar ook zonder lockdown gaan we de rust en stilte vermoedelijk snel normaal vinden. En als we de gevolgen van de lege stad écht gaan voelen, in onze portemonnee, zullen we ineens terug verlangen naar die verfoeide drukte.

Tot het zover is: geniet van de schoonheid.