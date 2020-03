Nu er weinig anders te doen is: elke dag een vrijpartij

Natúúrlijk is er allang coronaporno. Pornhub, ’s wereld grootste leverancier van gratis porno heeft al een hele verzameling filmpjes met seks met mondkapjes voor, lockdown-seks en guttegut wat geestig, seks met een flesje Corona-bier. Zoals dat eigenlijk altijd gaat met porno: als je het verzint, bestaat het al.

Ongetwijfeld zal er de komende tijd veel meer porno worden gekeken dan anders. Seks met andere mensen kan problematischer worden. Voor Tinder-dates en andere prille contacten zijn deze tijden van social distancing en lockdowns natuurlijk een ramp, tenzij er een gedeelde voorkeur is voor telefoon- of skypeseks. Voor langere relaties is het in potentie ook een moeilijke tijd. De hele dag gedwongen op elkaars lip zitten is niet per se heel bevorderlijk voor de gezelligheid en alles wat daaruit voort kan komen.

Misschien kan een experiment dat een paar jaar geleden even populair was, in elk geval onder bloggers en journalisten van lifestylebladen en -sites, helpen: een maand lang elke dag seks hebben met je vaste partner. En dan ook élke dag, zoals je deed toen je elkaar net kende.

Het idee komt oorspronkelijk van de Amerikaanse dominee Paul Wirth, die zijn gemeente ertoe opriep als middel om het grote aantal echtscheidingen terug te dringen (singles moesten van hem zich juist een maand onthouden van lichamelijk contact). Hij publiceerde er in 2008 een boek over: 30Daysexchallenge. De Amerikaanse site Reddit kwam in 2017 met een eigen variant, met voor elke dag een aparte opdracht: doe het op een ander tijdstip dan net voor het slapen, lees samen erotica, heb seks op een stoel, hem klaar laten komen zonder gemeenschap, et cetera.

Een stelletje ik-verhalen en wat korte interviews is verre van wetenschappelijk verantwoord bewijs, maar het is opmerkelijk dat de ervaringen vaak overeenkomen – waarbij wel moet worden aangetekend dat vrijwel alle verhalen zijn geschreven dan wel verteld door vrouwen die een relatie met een man hebben.

In het begin voelde de dagelijkse vrijpartij soms als een verplichting, maar na een week of wat kwam de stemming er doorgaans meer in – op een geval na, waarbij de man afhaakte. Hoe meer seks, hoe meer zin in seks. De seks werd ook als steeds beter en intenser ervaren.

Een Amerikaanse journalist die haar verhaal deed in Good Housekeeping en zelfs een jaar lang elke dag seks had, durfde voor ze aan het experiment begon, zich niet eens meer bloot aan haar echtgenoot te vertonen. De dagelijkse seks zorgde ervoor dat ze alle schaamte kwijtraakte. Over eventuele beursheid kwam ik in de verslagen van de vrouwen niets tegen, wel werd gejubeld over een stralende huid en haren, en een uitstekend humeur.

Een ander effect – en daar zal het de dominee vooral om te doen zijn geweest – was dat ook de niet-seksuele relatie opknapte: minder irritatie en ruzie, meer tederheid, gesprekken, en begrip.

Een net iets kritischer geluid is te vinden op een video op de site Buzzfeed, waarin vier stellen – nu eens niet alleen hetero’s – worden gevolgd tijdens hun dertig dagen, waarvoor ze hun eigen regels maakten. „Ik word het neuken beu”, zei een van de mannen al op dag zeven. Dezelfde man kreeg ook het gevoel dat zijn penis eraf viel, maar was op dag 26 toch weer dol-enthousiast. Een van de vrouwen zei aan het eind dat ze enorm veel bewondering had gekregen voor mensen die elke dag seks konden hebben.

De vrouw die het een jaar volhield elke dag seks te hebben, zei dat ze jaren later nog steeds een betere relatie heeft, zonder dat ze elke dag de liefde bedreef. Of het effect ook blijvend is na de dertigdagenchallenge, is onduidelijk. Maar goed, over een maand hebben we hopelijk allemaal weer wat meer bewegingsruimte.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 maart 2020