Voor China was donderdag een gedenkwaardige dag in de strijd tegen het coronavirus: voor het eerst werden er geen nieuwe besmettingen gesignaleerd in Wuhan, de stad waar de epidemie in december begon. Het was een sterk contrast met de situatie een maand geleden, toen de verspreiding in China op het hoogtepunt was en er dagelijks vele honderden nieuwe meldingen binnen kwamen.

Maar aanleiding om de overwinning uit te roepen was het goede nieuws van donderdag niet. Daarvoor zijn er te veel nieuwe zorgen, vooral over besmettingen van buitenaf. Woensdag werden er in China 34 nieuwe gevallen geconstateerd onder mensen die vanuit het buitenland naar China waren gereisd. Van hen waren er 21 in Beijing, vooral onder reizigers uit het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Het was de vijfde dag op rij dat er meer besmettingen van buiten China kwamen dan uit het land zelf. Het totaal in deze groep kwam daarmee op 189.

China is pas klaar met het virus als de hele wereld ermee klaar is. Tot die tijd moet China rekening houden met een ‘tweede golf’, te meer omdat de maatregelen waarmee het virus de pas is afgesneden, niet voor massale immuniteit hebben gezorgd. Een groot deel van de bedrijvigheid en het onderwijs werden stilgelegd, miljoenen mensen zaten gedwongen in thuisquarantaine. Een methode die mensenlevens heeft gered, maar geen garanties biedt.

Dat besef vatte de afgelopen dagen post in de staatsmedia. „Het land heeft op pijnlijke wijze geleerd dat één vonk een brand kan veroorzaken en zal die les niet negeren”, schreef de Engelstalige China Daily in een commentaar. Anders dan andere landen sluit China de grenzen niet, vervolgt de krant. Zo lang er grondige maatregelen worden getroffen, is er geen reden om „normaal grensverkeer” te beperken.

Die maatregelen zijn sinds donderdag behoorlijk ingrijpend. Reizigers die van buiten China arriveren in Beijing mogen niet meer in thuisquarantaine, zoals de afgelopen week gold, ook niet als ze een plek hebben waar ze zich kunnen afzonderen. In plaats daarvan moeten ze naar een goedgekeurde locatie, zoals een hotel, en zelf de kosten betalen.

Vluchten naar buitengebieden

Een enkele internationale vlucht met bestemming Beijing wordt vanaf vrijdag omgeleid naar steden in de omgeving, waaronder Tianjin, Taiyuan en Hohhot, de hoofdstad van Binnen-Mongolië, schrijft persbureau Reuters. Dit zou alleen voor vluchten van Chinese maatschappijen gelden.

Ook Singapore en Hongkong, die het virus klein hadden weten te houden door vroegtijdig streng optreden, hebben de afgelopen dagen te maken met enkele tientallen besmettingen ‘van buitenaf’.

In Hongkong mogen mensen nog wel in thuisquarantaine, maar dan onder strikte controle. Ze krijgen een elektronische armband, zo meldt de South China Morning Post, en moeten een app downloaden die een signaal naar de politie en de gezondheidsdienst stuurt als ze de armband afdoen of zich buiten hun huis begeven. Ook in Singapore is twee weken thuisquarantaine verplicht gesteld, nadat er woensdag 47 nieuwe gevallen werden gemeld, het hoogste aantal sinds het begin van de epidemie. Hoeveel hiervan import is, is niet bekendgemaakt.

Bekijk ook: Wat lang ver weg leek, is plots dichtbij: het coronavirus in beeld

In het onafhankelijke medium Caixin waarschuwde de Chinese viroloog Shao Yiming dat het niet uitgesloten is dat het coronavirus seizoensgebonden terugkeert, zoals griep dat doet. Volgens Shao is dit virus „slimmer” dan de coronavirussen die sars en mers veroorzaken: het is besmettelijker, heeft een langere incubatietijd en een lager sterftecijfer. Hierdoor zou het makkelijker overleven.

Wuhan is de laatste Chinese stad die helemaal is afgesloten. Dit mag veranderen zodra er twee weken lang geen nieuwe besmettingen zijn gemeld, aldus de China Daily. Dan kunnen de beperkingen langzaam worden losgelaten. Vanaf deze donderdag mogen sommige bewoners hun appartement verlaten en rondlopen op het terrein van hun apppartementencomplex. Maar ook tijdens deze wandelingetjes, de eerste na bijna twee maanden isolatie, blijft sociale afstand verplicht.