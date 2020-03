Celstraf voor Mexicanen en eigenaar drugsboot Moerdijk

De rechtbank in Breda heeft donderdagmiddag drie Mexicaanse mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, omdat zij in een binnenvaartschip te Moerdijk de extreem verslavende drug crystal meth hebben geproduceerd. Tegen hen was vijf jaar geëist. De booteigenaar, schipper Cor B., eerder veroordeeld voor betrokkenheid bij een hennepkwekerij, kreeg 32 maanden celstraf opgelegd, ruim tweeënhalf jaar. De eis tegen hem luidde eerder vier jaar.

Aan bewijs geen gebrek

De rechtbank acht bewezen dat de Mexicanen in het voorjaar van 2019 tien weken lang ‘meth’ produceerden op de boot. Aan bewijs geen gebrek: latex-handschoentjes met DNA van de mannen, peuken met DNA-sporen, foto’s en filmpjes van de geproduceerde drugs op de telefoons van een van de Mexicanen en app-gesprekken over het productieproces. De Mexicanen zijn, volgens de rechtbank, weliswaar niet „de grote bazen” achter het lab, maar speelden wel een belangrijke rol bij de productie. Een advocaat van de Mexicanen had de mannen eerder nog „onderknuppels” genoemd.

De mannen waren, volgens de rechtbank, geen huis-tuin-en-keukenkoks, maar professionals. De productie van amfetamine en methamfetamine is „niet een kwestie van chemicaliën bij elkaar voegen, roeren, opwarmen en klaar”, volgens de rechtbank.

De drugs die zij kookten waren van hoogwaardige kwaliteit, met Mexicaanse signatuur: de witte kristallen-‘ice’. Door het methamfetamine-poeder te herkristalliseren ontstaan witte kristallen, is de drugs potenter en kan deze daardoor duurder verkocht worden. De verdachten, die tijdens eerdere zittingen hun lippen stijf op elkaar hielden, werden volgens de rechtbank voor deze kooktruc overgevlogen naar Nederland: „Juist omdat in Mexico die specifieke knowhow aanwezig is”.

Medicijnen of xtc, dacht B.

De straf voor B. viel lager uit dan voor de Mexicanen, omdat B. volgens de rechtbank geen drugs produceerde. Wel stelde hij zijn boot beschikbaar. B. had moeten weten dat de mannen drugs maakten op het schip – op een eerdere zitting had B. verklaard dat hij dacht dat de mannen „medicijnen” of xtc-pillen produceerden. Zijn boot, met een waarde van anderhalve ton, krijgt hij terug.

Het drugsschip werd in mei 2019 door de politie bij toeval ontdekt. Agenten dachten aanvankelijk aan een illegale hennepkwekerij, maar de potten, pannen, chemische stoffen en het elektrisch fornuis wezen op een ander product: meth. De vondst bevestigde waar de politie al langer voor vreesde: Mexicaanse bendes kiezen Nederland vaker als opslagbasis voor meth-laboratoria en hopen zo meer te kunnen verkopen op de Europese markt.

Schip liep vol water

Tijdens het ontmantelen van het enorme drugslab liep het schip vol water. Aanvankelijk werd gedacht dat een boobytrap op afstand was aangezet, maar dit bleek niet te kloppen. De gemeente had gevraagd om een schadevergoeding van 33.653,56 euro, omdat het schip leeg moest worden gepompt en het vervuilde water naar een speciale aannemer moest worden gebracht. Bovendien moest de kade gereinigd worden.

De rechtbank wees de schadevergoeding echter af. Uit onderzoek blijkt, volgens de rechtbank, dat in de boot een pomp was aangezet. Die pomp kon onmogelijk zijn aangezet door de mannen, die zaten op dat moment namelijk al ‘vast’.