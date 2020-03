Banken geven bedrijven half jaar aflospauze vanwege corona

Nederlandse banken geven middelgrote en kleinere bedrijven vanwege de gevolgen van het coronavirus een half jaar pauze op aflossing op leningen. Dat maakten ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos donderdag bekend via de bankenkoepel NVB.

De algemeen afgekondigde pauze geldt voor bedrijfsleningen tot maximaal 2,5 miljoen euro, en voor bedrijven „die in de kern gezond zijn”. Voor leningen boven dat bedrag zijn de vijf banken ook bereid om bedrijven financiële ruimte te geven, maar daarbij wordt gewerkt met ‘maatwerk’ per klant.

Veel Nederlandse bedrijven zijn door het coronavirus in acute financiële problemen gekomen. Terwijl inkomsten uitblijven, moeten ondernemers personeel, leveranciers en fiscus wel doorbetalen. Om toch voldoende liquiditeit te hebben om de rekeningen te kunnen voldoen, kloppen bedrijven momenteel massaal aan bij de banken voor extra krediet of anderszins financiële ruimte.

Particulieren

Voor consumenten nemen de banken ook maatregelen, maar die verschillen per instelling. Klanten wordt dan ook aangeraden om contact op te nemen met hun eigen bank. Zo is ABN Amro van plan om consumenten in financiële nood drie maanden pauze te geven op aflossingen en rentebetalingen op hypotheekleningen en consumptief krediet. Triodos laat weten per klant te bekijken hoe problemen rondom de aflossing van een hypotheek opgelost kunnen worden. De bank verstrekt geen consumptief krediet.

De banken hebben zelf de afgelopen dagen steun gekregen van overheden en toezichthouders, met als doel om de financiering aan bedrijven op gang te houden. Zo zijn de eisen voor kapitaalbuffers tijdelijk verlaagd door de ECB en DNB, en verleent de Nederlandse overheid ruimere garanties op leningen aan zowel mkb als grotere bedrijven.

Dit bericht wordt aangevuld.