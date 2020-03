Aanval jihadisten op legerbasis Mali, tientallen doden

Bij een aanval op een legerbasis in het noordoosten van Mali zijn donderdag zeker 29 militairen om het leven gekomen. Ook raakten vijf mensen gewond, bevestigt het Malinese leger op Twitter. Het lijkt te gaan om een actie van jihadistische militanten in de regio.

In eerste instantie leek het te gaan om enkele doden, maar dat aantal is snel opgelopen. De „terroristische aanval”, zoals de aanslag door het leger omschreven wordt, vond plaats in de buurt van Tarkint in de provincie Gao. Verder zijn er geen details bekendgemaakt.

Al jaren hevige gevechten

Het is de meest dodelijke aanval in Mali van de afgelopen maanden. In de Sahel woedt al jaren een hevige strijd tussen regeringstroepen en jihadistische groeperingen. Delen van het noorden van Mali vielen in 2012 in handen van militanten. Na inmenging van een door Frankrijk geleide coalitie, waar Nederland ook aan meedeed, werden ze verjaagd.

De president van Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, heeft in tegenstelling tot eerder beleid besloten om de dialoog aan te gaan met de militanten. Dat heeft vooralsnog geen resultaat opgeleverd. Ook het buurland Burkina Faso is regelmatig het doelwit van jihadisten.

Lees ook dit opiniestuk over het geweld in de Sahel: Laat president Macron geen roepende in de woestijn zijn