De versleten Italiaanse flats met hun binnenplaatsen krijgen ineens fleur. In de film Una giornata particolare – een huisvrouw (Sophia Loren) en een homo (Marcello Mastroianni) tarten de dictatuur – was te zien hoe daar de mensen onder Mussolini werden gekooid in verraad. Nu betekenen de balkonnetjes van Rome tot Napels, van Turijn tot Palermo de vrije uitloop van de bewoners. Het coronavirus plaatst ze onder huisarrest. Maar vanaf die balkonnetjes wordt elke dag om zes uur met zijn allen gezongen, begeleid door tamboerijn, harmonica, pannendeksels. Ze zingen van alles. Volksliedjes. Het Italiaanse volkslied (eerlijk is eerlijk: Fratelli! d’Italia! / l’Italia! s’è desta! gaat een stuk lekkerder dan het Wilhelmus). Maar ook evergreens als de ‘Macarena’ en ‘Volare’. En geen hufter die de harmonie verstoort, de muziek is an offer you can’t refuse, van goede zijde.

In ellende duikt het besef op waar die kunst voor werd uitgevonden. Om te sterken, te laven, te troosten. Om je te uiten en de muizenissen uit je hoofd te jagen. Wie gevangenzit, die maakt muziek. Die zingt het partizanenlied ‘Bella ciao’, en voelt zich direct iets beter. Of die luistert ernaar, dat werkt net zo goed.

Podiumkunstenaars pakken de handschoen op. Het coronavirus verspert hun de weg naar de theaters, dus verspreiden ze hun werk anders. In de VS postte Max Brooks een hilarische anti-corona-videoboodschap met zijn 93-jarige vader, de komiek Mel Brooks. In Florence tracteerde de tenor Maurizio Marchini zijn buren op Puccini’s weemoedige aria ‘Nessun dorma’ uit Tosca. Zangeres Mathilde Santing doet ook zoiets met haar songs, vanuit haar huis in Amsterdam. Elke avond verspreidt theatercollectief Het Paradijs via Facebook een aflevering van hun voorstelling Berichten uit de bunker.

Allemaal voor niks, allemaal voor de goede zaak. Kunstenaars zijn behalve bevlogen types ook solidaire kameraden. Cultuurminister Ingrid van Engelshoven observeerde dat de culturele sector zonder morren reageerde toen de maatregelen hen dwongen hun werk af te blazen: „Voorstellingen werden direct afgelast, bezoekers afgebeld en afgemaild.”

Inderdaad. Mijn mailbox zit vol met trieste post. De teneur is tanden op elkaar. De inhoud is dat ik niet hoef te komen want het gaat niet door. Dus niet de nieuwe voorstellingen van De Warme Winkel, Het Nationale Theater en Floor Houwink ten Cate. Vreselijk voor de kunstenaars en organisaties die hun ziel en zaligheid erin legden. Maar ook vreselijk voor ons, het publiek. Voor mij.

Ik zal jullie missen. Ik zie uit naar het moment dat ik alles kan gaan zien. Alsnog en toch.