Wat bezielde de kruisvaarders?

Het begon met een oproep van paus Urbanus II in 1095, en honderdduizenden West-Europeanen gaven gehoor. Slechts een klein deel daarvan kwam aan in Jeruzalem. Wat dreef de krijgers en pelgrims richting het Midden-Oosten? Was het puur religieuze geestdrift of had de paus ook eigen een geopolitieke agenda?

