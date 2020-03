Van undergrounddichter tot ultra-nationalist: Limonov was zijn leven lang dwarsligger

De laatste romantische revolutionair, zo zou je de dinsdag in Moskou op 77-jarige leeftijd overleden schrijver Edoeard Limonov kunnen noemen. In 2011 had hij het liefst een revolutie tegen het Poetin-regime ontketend, om met een kalasjnikov op de barricaden te staan. Maar nadat hij in 2014 de Russische annexatie van de Krim en de inval in Oost-Oekraïne had toegejuicht, werd hij door zijn tegenstanders omarmd en gaven de staatsmedia hem columns. Ineens maakte hij deel uit van dezelfde elite, tegen wie hij al die jaren gestreden had.

Het leven van Edoeard Limonov (Dzerzjinsk, 1943) is een roman op zichzelf. Geboren in Midden-Rusland, groeide hij op temidden van jeugdbendes in het Oekraïense Charkov. Eind jaren zestig maakte hij furore als dichter in de Moskouse ‘underground’, een groep opstandige kunstenaars. Hij was zo lastig dat de KGB hem in 1974 het land uit zette.

Limonov belandde in New York. Daar brak hij in 1979 internationaal door met de schelmenroman Eto ja, Edinka (‘Ik ben het, Eddie’), het vermakelijke relaas van een Russische dichter, die in de Bronx als bordenwasser werkt en niets anders doet dan zuipen, masturberen en blowen, om te concluderen dat het kapitalisme verrot is en Amerika een vreselijk land. Het boek verscheen in het Nederlands als De Russische dichter houdt van grote negers – een verwijzing naar een seksscène waarin de hoofdpersoon zich door een zwarte homo laat nemen. Na dit succes volgden nog enkele andere goedverkopende romans, onder meer over zijn criminele jeugd.

Zuiverend geweld

In de jaren tachtig emigreerde Limonov naar Frankrijk, waar hij het staatsburgerschap kreeg en in korte tijd tot de veertig invloedrijkste kunstenaars van het land werd gerekend. De Parijse jetset droeg hem op handen, wat de Franse schrijver Emmanuel Carrère in 2011 inspireerde voor zijn biografische roman Limonov.

Na de val van de Sovjet-Unie in 1991 keerde hij terug naar Rusland, waar hij de ultra-nationalistische Nationaal Bolsjewistische Partij oprichtte. Zijn aanhangers marcheerden door de straten met nazivlaggen waarin de swastika vervangen was door een hamer en sikkel. Als overtuigd panslavist vocht hij in die jaren aan de zijde van Servische paramilitairen in Kroatië en Bosnië.

Limonovs filosofie was die van zuiverend geweld en een panslavische wereld. Maar zelfs als dit ideaal zou zijn bewaarheid dan was hij opnieuw in opstand gekomen tegen de gevestigde orde. Want dwarsliggen was nu eenmaal zijn aard.