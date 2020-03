Het is elf uur. Wij zitten achter een computer, thuiswerken. Sas ziet door het raam het oranje pak van de vuilnisman. „Heb je de vuilnisbak buiten gezet?” Ik hol naar buiten en ben net op tijd. Normaal nooit een probleem. Ik zie het tijdig genoeg als ik vroeg naar mijn werk fiets. Uit je ritme. De vuilnisman: „Rustig aan. Iedereen komt vandaag naar buiten hollen, in pyjama.”

