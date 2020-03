Sanders heroverweegt campagne na nederlaag tegen Biden

Bernie Sanders heroverweegt zijn campagne voor de nominatie voor het Democratisch kandidaatschap, nadat hij dinsdag in drie staten de voorverkiezingen verloor van zijn rivaal Joe Biden. Dat heeft zijn campagnemanager woensdag laten weten, melden Amerikaanse media. Sanders en zijn team kijken naar de vervolgstappen.

Het is niet duidelijk of Sanders serieus overweegt uit de race om het kandidaatschap van de Democraten te stappen. Dinsdag verloor Sanders in Arizona, Florida en Illinois van Biden, de enige andere overgebleven kandidaat. Sanders’ campagnemanager liet daarop weten: „De volgende voorverkiezingen zijn over drie weken. Senator Sanders gaat de komende tijd met zijn aanhang na hoe de campagne ervoor staat. In de nabije toekomst gaat zijn aandacht naar de regeringsaanpak van het coronavirus. [...]”

Lees ook: Joe Biden bouwt voorsprong op Sanders uit na winst in drie staten

Sinds Super Tuesday, twee weken geleden, wist Biden gestaag meer staten te winnen. Hij verzamelde tot nu toe ruim 960 gedelegeerden, die deze zomer zullen besluiten welke kandidaat de Democratische Partij zal vertegenwoordigen bij de presidentsverkiezingen. De kandidaat van de Republikeinse partij is zittend president Trump.