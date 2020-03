Rotterdam lanceert actieplan voor veiligheid op en rondom scholen

De gemeente Rotterdam heeft woensdag een actieplan gelanceerd om de veiligheid te verbeteren op en rondom middelbare scholen en mbo’s in de stad. Bij onderwijsinstellingen die als problematisch worden beschouwd komt meer toezicht door politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Ook trekt de gemeente onder andere 160.000 euro uit om scholieren en docenten te trainen in het omgaan met agressie en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het afgelopen jaar is in Rotterdam het aantal steekincidenten met minderjarige verdachten volgens NOS bijna verdubbeld, met een toename van 19 naar 36 in 2019. Een deel van dit geweld vindt volgens de gemeente zijn oorsprong in ruzies en conflicten die ontstaan op straat, en vervolgens op scholen worden uitgevochten. Uit de brief: „Of matties die elkaar van school kennen, besluiten in de avonduren op straat rottigheid uit te halen.” Daarom komt Rotterdam met een gerichte aanpak voor middelbare scholen en mbo’s.

Ook is met schoolbesturen afgesproken dat zij meer aangifte gaan doen van incidenten. Ook leerlingen worden aangespoord meer aangifte te doen. Een ander deel van het woensdag gelanceerde plan is dat scholen meer gaan samenwerken met het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond. Dat is een samenwerkingsverband van organisaties uit de bestuurlijke, civiele straf en zorgketen, die zich onder andere richt op jeugddelinquenten. Door de nauwere samenwerking kunnen scholen ervan op de hoogte worden gesteld als leerlingen of studenten vastzitten of gedetineerd blijken te zijn.

Volgens dagblad Trouw, dat woensdag als eerste over het plan berichtte, gaan de maatregelen van start zodra de scholen weer open zijn. Die zijn vooralsnog gesloten tot 6 april vanwege het coronavirus.