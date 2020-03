Ondernemers, zzp’ers en de coronacrisis

Harjet Cengh (50) komt uit India en woont in Vianen. Al 25 jaar heeft hij zijn eigen zaak in de Voorstraat, Utrecht. „Ik heb een oproepkracht en die is best wel oud. Ik zei dat hij vandaag niet meer hoefde te komen, omdat er weinig werk is. Mensen maken zich zorgen om het virus en bij kledingreperatie is er best wel veel contact. Dus was ik mijn handen regelmatig. Ik maak me zorgen om mijn zaak: wie gaat mijn huur betalen?”