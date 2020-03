‘Mijd de lift’, lezen de L-flatbewoners

Lees de online versie van dit artikel op nrc.nl/flat

Uit Aleppo konden ze wegkomen, Lesbos bleef hen bespaard, maar hoe ontvlucht je een pandemie? Aan de achterzijde van de L-flat zit Naeim Rabbat (51) met zijn vrouw en tienerdochter Naja op hun balkon in de zon. Zijn vrouw vertrouwt op God, hijzelf op het afdak boven zijn balkon. In het onbeschutte buiten – het flatgazon achter, de stoep vóór – voelt hij zich onveilig. Hij zegt het in het Arabisch, zijn dochter vertaalt. „Straks hoest een bovenbuurman vanaf een balkon. Het virus is zwaarder dan lucht. Het valt misschien op hem, zegt mijn vader.”

Het gazon, waar de 546 balkons van de lange zijde van de flat op uitkijken, is niet viezer dan normaal. Witte boterhammen her en der, een brij bedorven rijst, een verloren hoofdkussen. De vuilruimers van het Zeister sociaal werkbedrijf blijven hun dagelijkse werk doen. Net als de schoonmakers van de portieken en trappengangen. Flatschoonmaker Ali, 64, hij wil zijn achternaam niet in de krant, werkt voor het eerst met handschoenen aan. Op verzoek van huismeester Said Arab poetst hij de knoppen van de zestien flatliften extra grondig. In alle liften hangt de huismeester dinsdag een wit A4t’je op. „Zorg dat je niet met meer dan 2 personen in de lift staat. Houd afstand van elkaar. Indien mogelijk, gebruik de trap.”

Eigenaar Jantje Paasman bij zijn gesloten weggeefwinkel. Wat toch langsgebracht wordt, zet hij binnen. Foto Daniel Niesen

Suus (13) woont op vijf hoog en mijdt de lift al drie jaar – ze zat er op haar tiende een half uur in vast, alleen en zonder telefoon. Suus doet 2-vwo. Ze heeft besloten zich thuis elke dag op één vak te richten, zegt ze dinsdag. „Nu doe ik Engels. Als ik een beetje doorwerk kan ik vandaag het hele jaar afkrijgen.” Portiekgenoot Alend (15) doet 2-vmbo. Zijn schoolwerk begint pas volgende week, zegt hij blij.

Een blinde radiomaker op twaalf hoog, Jan Drenth (42), zegt door de telefoon dat de flatgeluiden anders zijn. „Ik heb nu de balkondeur open want het is lekker weer en ik hoor… bijna niks. Alleen een paar vogels.”

Grada (88) heeft één keer griep gehad, rond 1960

Flatbewoner Grada Lammers zegt maandag door de telefoon dat ze voor virussen „niet zo vatbaar” is. In haar 88 levensjaren heeft ze één keer de griep gehad. „Rond 1960.” Ze is van plan naar de supermarkt te blijven gaan. Een lid van de bewonerscommissie van de L-flat belt haar op en raadt het af. Een dag later levert iemand boodschappen bij haar af. Vier keer kant-en-klare stamppot.

Grada Lammers is het nieuwe leven „nu al zat”. Haar naailes op dinsdag in het inloophuis gaat niet door. Ze wordt er wat somber van. „Ik ga het telefoneren maar wat opvoeren.”

Het inloophuis, de ontmoetingsplaats van de flat, is dicht. Geen naailes, geen computerles, geen herbeoordelingsgesprekken voor voedselbankklanten. Coördinator Ina Duit (62) is er wel. Woensdag staat ze te koken in het keukentje samen met een Iraanse vrijwilliger uit portiek vier. Ze maken avondeten dat ze bezorgen bij iedereen die normaal ’s woensdags naar de bewonersmaaltijd komt. Ze bezorgen bij Grada Lammers – haar enige níet-kant-en-klare-maal. Ze bezorgen ook bij een licht dementerende vrouw in een naastgelegen flat. Alleen als Ina Duit door de intercom jokt dat ze huisarts is, doet de vrouw open.

En L-flatbewoner André Sodaar (59) krijgt een portie. Een FC Utrechtfan met een diabetesvoet. Honkvast inloophuisgast. Zijn vrouw is enkele jaren geleden overleden. Zolang er voetbal op tv is, zei hij onlangs, voelt hij zich niet eenzaam. Dinsdag staat hij voor zijn voordeur op vier hoog en roept hij naar beneden: „Er is geen vóétbal meer!”

Voor de Weggeefwinkel achter de flat drinkt Jantje Paasman (56) koffie. Zijn winkel is sinds vorige week donderdag dicht, maar „bij mijn klanten dringt dat soort nieuws niet altijd door.” Daarom is hij hier – als mensen toch spullen komen brengen, stalt hij ze liever binnen. Op dinsdagmorgen komt inderdaad een handvol mensen langs. Met kleren, potplanten, een doos met oude poppen. Een oude vrouw in paarse djellaba komt bellend aangelopen. Ze spreekt geen Nederlands en overhandigt haar mobiel. „Hallo, zijn jullie open?” klinkt het door de telefoon. „Mijn moeder komt voor kleertjes voor de kleinkinderen. Kan dat?”

