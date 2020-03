Partij voor de Dieren: gebruik 'groepsimmuniteit' was onhandig Het coronavirus is onder ons, daarover moeten we eerlijk zijn, zegt fractievoorzitter Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. De crisis zorgt voor „gemengde gevoelens", ziet Ouwehand: van angst en hamstergedrag tot solidariteit en gemeenschapszin. Ze prijst de inspanningen van het kabinet. „Het vergt nogal wat om leiding te geven aan een land waar hoop en onzekerheid elkaar afwisselen.” Dat Rutte in zijn toespraak de term 'groepsimmuniteit' gebruikte was wat „onhandig", zegt Ouwehand. „Veel mensen zijn bang geworden, er is internationaal veel kritiek over ons uitgestort”. Ouwehand wil van Rutte vandaag horen dat 'groepsimmuniteit' „niet de strategie van het kabinet is". Over het economische steunpakket vraagt Ouwehand zich af of zzp'ers niet gecompenseerd kunnen worden tot het minimumloon in plaats van het sociaal minimum. Ze noemt compensatie tot het sociaal minimum „mager”.

Kritiek op 'jaloersmakende stelligheid' van Wilders Wilders krijgt bij het slot van zijn betoog veel interrupties over de „jaloersmakende stelligheid” waarmee hij zegt dat een volledige lockdown de enige oplossing is voor deze crisis. PvdA-leider Lodewijk Asscher vraagt Wilders of die oplossing niet net zo goed een experiment is. Rob Jetten (D66) roept Wilders verder op geen „politiek met een kleine P” te bedrijven. Volgens hem is het nodig dat alle politieke partijen deze crisis „gezamenlijk het hoofd bieden". Wilders blijft erbij dat hij niet wil tekenen voor de aanpak van het kabinet en roept de regering op „af te stappen van het idee van groepsimmuniteit.”

Wilders: kabinet experimenteert met mensen PVV-leider Geert Wilders begint het debat met te zeggen dat Nederland in „een diepe crisis” is. Volgens hem heeft het kabinet „te laat en veel te laks gereageerd". Hij heeft felle kritiek dat Rutte en het kabinet ervoor kiest het coronavirus onder de bevolking te laten rondgaan om groepsimmuniteit op te bouwen. Volgens Wilders zal deze aanpak leiden tot veel extra zieken en doden. Hij beschuldigt Rutte van „een experiment met mensen" wat „catastrofaal" kan worden. „We gaan toch niet experimenteren met mensen? Hoe durft de premier ervoor te kiezen om miljoenen Nederlanders onnodig corona te laten krijgen?” VVD-Kamerlid Hayke Veldman vindt dat Wilders aan „angst zaaien” doet en noemt het „bijzonder kwalijk” dat de PVV-leider suggereert dat het kabinet mensen bewust ziek wil maken. Wilders wil „een totale lockdown” van de samenleving om een verdere stijging van het aantal besmettingen te voorkomen. De PVV-leider zegt dat veel andere Europese landen dit al doen en noemt Nederland „de gekke Henkie van Europa". ChristenUnie-fractievoorzittert Gert-Jan Segers vindt dat Wilders het debat niet moet overschreeuwen „met bittere verwijten”. Wilders eindigt daarop met één positieve noot: dat het economische hulppaket dat gisteren werd aangekondigd „ruimhartig” is. Kamervoorzitter Khadija Arib opende het debat door te zeggen dat het parlement dit voert in „een uitzonderlijk moeilijke tijd". Juist omdat het coronavirus de samenleving zo bezig houdt is het belangrijk om dit debat vandaag te voeren, aldus Arib.

Het debat begint om 13 uur Het is het eerste én het laatste Kamerdebat van deze week: het debat over het coronavirus. Premier Mark Rutte zal met ministers Bruno Bruins (Medische Zorg), Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken) het beleid rond het coronavirus moeten aanpakken. Er lijkt in de Kamer weinig controverse over het grote steunpakket voor ondernemers. Er zijn meer vragen over de aanpak om de uitbraak van het virus te bestrijden: wijkt dat niet te veel af van andere landen, zoals Spanje en Frankrijk? Gaan de maatregelen wel ver genoeg? Met name Geert Wilders (PVV) en Thierry Baudet (FVD) zijn kritisch. De sprekerslijst ziet er als volgt uit: