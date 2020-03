Joe Biden bouwt voorsprong op Sanders uit na winst in drie staten

De voorlopig laatste reeks voorverkiezingen in de strijd om de Democratische presidentskandidatuur in de Verenigde Staten heeft de leidende positie van Joe Biden krachtig onderstreept. In Arizona, Florida en Illinois lag de voormalige vicepresident rond zes uur Nederlandse tijd zeer ver voor op zijn rivaal Bernie Sanders.

Lees ook: Corona dwingt kandidaten VS naar web, stemmen gaat door

Sinds Super Tuesday, twee weken geleden, heeft Biden gestaag de ene staat na de andere gewonnen, en daarbij ruim 960 gedelegeerden verzameld, die in juli moeten kiezen welke kandidaat de Democratische Partij zal vertegenwoordigen in de presidentsverkiezingen. Aan Republikeinse kant zal de zittende president Trump de kandidaat zijn.

De verkiezingen van deze dinsdag stonden in het teken van de Covid-19-epidemie. Stembureaus bleven langer open om mensen de gelegenheid te geven te stemmen zonder opgepropt in het stembureau te staan. De gouverneur van Ohio had de ook voor dinsdag geplande voorverkiezingen afgelast wegens het besmettingsgevaar. Toch leek de opkomst niet lager uit te vallen dan in 2016. Voorlopig staan er geen primaries gepland. Verschillende staten hebben hun verkiezingen uitgesteld.

Vanuit zijn huis in Delaware sprak Biden dinsdagavond zijn aanhangers per videoverbinding toe. Net als vorige week dinsdag reikte hij nadrukkelijk de veel linksere en jongere aanhang van Bernie Sanders de hand. Hij prees hen omdat zij volgens Biden erin zijn geslaagd ,,het debat in de partij fundamenteel van richting” te veranderen. ,,Jonge kiezers, ik hoor jullie”, zei de gematigde Biden, die de afgelopen week al enkele voorstellen van Sanders en de intussen uit de race gestapte senator Elizabeth Warren omarmde.