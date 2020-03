In Madrid zijn alleen bezorgers nog op straat

Geroutineerd ontwijkt Gerson Ramírez in de Madrileense nieuwbouwwijk Sanchinarro de verkeersdrempels. Dat doet de 38-jarige Venezolaan niet alleen om zijn motor te sparen, maar ook om een geroosterde kip zo intact mogelijk naar de plek van bestemming te brengen. Na een paar kilometer door vrijwel lege straten zet hij zijn motor neer aan de Calle Archiduque Alberto. Ramírez neemt de doos van Just Eat mee, belt aan en levert de Peruaanse specialiteit af. De eerste klus van de dag is geklaard. „Eigenlijk is dit niet goed”, zegt Ramírez, de helm nog op zijn hoofd. „Iedereen zit binnen, maar wij lopen voor een paar euro per uur het risico geïnfecteerd te raken.”

Anderhalf jaar geleden verliet Ramírez zijn geboortestad Caracas, maar nog steeds zit zijn leven vol onzekerheden. Na de uitbraak van het coronavirus leeft hij helemaal van dag tot dag. „Iedereen weet dat er in Venezuela niet meer te leven valt. Ik heb eerst geprobeerd in Colombia een bestaan op te bouwen, maar daar is het niet veel beter”, legt de vrijgezel, die in Venezuela ooit artiesten beveiligde uit. „Spanje sprak me eigenlijk altijd wel aan. Mijn opa kwam hier vandaan. Ik wacht nog steeds op de juiste papieren. Maar ik heb nu wel een vast contract.”

Ramírez heeft zijn fiets onlangs ingeruild voor een motor. Nu vraagt hij zich af hoe lang de zekerheden die hij heeft, nog standhouden. „Zolang we mogen werken doen we dat. Maar misschien wordt iedereen over een paar weken wel op straat gezet.”

Arnaldo Belisario (48) ‘M’n vrouw stond in de rij voor wc-papier. Het is net Venezuela, zei ze’

Arnaldo Belisario. Foto James Rajott

Arnaldo Belisario hangt achterover op een bankje. De 48-jarige Venezolaan, behangen met een groene tas van Uber Eats , neemt in een stadswijk van Madrid even pauze nadat hij net een hamburger heeft afgeleverd. Het is eenzaam wachten op een nieuwe bestelling. Want sinds ‘de alarmfase’ in Spanje van kracht is mogen de maaltijdbezorgers niet meer buiten in groepen bijeen staan. „Sommige mensen denken misschien dat wij nu omkomen in het werk, maar niets is minder waar”, zegt Belisario. „De angst is groot. Ook om eten van bezorgers aan te nemen. Vaak worden we geacht het gewoon voor de deur neer te zetten. Een fooi kan je dan vergeten.”

Belisario heeft de voorbije decennia in Venezuela al zoveel ellende meegemaakt, dat zelfmedelijden in Spanje nu geen vat op hem krijgt. „Alles is nu eenmaal beter dan de huidige situatie in mijn land”, zegt de Caraqueño, die in de Venezolaanse hoofdstad ooit in de telecommunicatie werkte. „Ik woon nu twee jaar in Spanje met mijn vrouw en drie kinderen. Het is afwachten of de Spaanse regering zzp’ers gaat helpen. Misschien mogen we onze quota later betalen. Of krijgen we hulp bij de huur.”

Al met al is het coronavirus geen reden voor Belisario om terug te keren naar zijn land. „Nee, ik heb wel voor hetere vuren gestaan. Mijn vrouw stond deze week nog in de rij voor toiletpapier: ‘Het is net Venezuela, zei ze gekscherend.’