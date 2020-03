In Italië zijn nu 2.600 medewerkers in de zorg besmet

In Italië zijn ruim 2.600 artsen, verpleegkundigen en andere mensen die in de gezondheidszorg werken, besmet met het corona- virus, zo heeft de medische onderzoeksgroep Gimbe uitgerekend. Veel mensen in de zorg zouden besmet zijn geraakt bij gebrek aan voldoende beschermend materiaal. Vooral aan goede gezichtsmaskers is een schrijnend tekort.

„Het aantal besmette gezondheidswerkers is enorm”, twitterde Gimbe-voorzitter Nino Cartabellotta woensdag. „De 8,3 procent van het totale aantal gevallen is een meer dan twee keer zo hoog percentage als dat van het Chinese cohort.”

Huisartsen, verpleegkundigen en specialisten hebben bij herhaling geklaagd dat ze niet altijd kunnen werken met voldoende bescherming. „De manieren om zich te beschermen zijn tot de dag van vandaag niet toereikend vooral wegens het gebrek aan geschikte maskers, die vaak zijn vervangen door chirurgische maskers”, zei Cartabellotta tegen de tv-zender Tgcom24. „Wij hebben een lange periode gehad waarin de gezondheidswerkers onvermijdelijk de besmetting hebben verspreid binnen de ziekenhuizen. […]We hebben in Italië verscheidene ziekenhuisepidemieën gehad die heel het systeem van gezondheidszorg op de knieën dwingen, vooral in Lombardije.”

Betere maskers

Behalve voor betere maskers en goede beschermende kleding pleit Cartabellotta ervoor alle medewerkers in de gezondheidszorg op het coronavirus te testen. Een hele bevolking onderzoeken, zoals bijvoorbeeld de regio Veneto wil gaan doen, is volgens hem epidemiologisch onnodig en praktisch onuitvoerbaar. Hij pleit ervoor dat er snel test worden gedaan „van de mensen die risico lopen, allereerst wie in de gezondheidszorg werkt”.

In een vervolgtweet zei Carbellotta later woensdag: „Laten politici ophouden hen [de gezondheidswerkers] helden te noemen als ze hen niet weten te beschermen.”

Gimbe is tot deze cijfers gekomen op basis van gegevens van het Gezondsheidsinstituut, tot dinsdag 17 maart. Cartabellotta zei dat het werkelijke aantal besmettingen in Italië veel hoger ligt dan het aantal gemeten besmettingen. Hij schatte in Tgcom24 het feitelijke aantal besmettingen op honderdduizend, zonder aan te geven wat de basis is voor dit cijfer.