Het is alsof iedereen tegelijk aan de noodrem trekt

Op de financiële markten is geen tijd voor reflectie. Het is een markt waar 24 uur gehandeld kan worden en waar, op dit moment, de angst regeert. Om te beginnen in de Verenigde Staten waar men dol is op cijfers en ook de angst onder beleggers meet. Deze barometer, de zogeheten Vix, stond maandag op het hoogste niveau ooit, zelfs hoger dan tijdens de somberste dagen na het bankroet van zakenbank Lehman in 2008 en de daaropvolgende bankencrisis.

De beurskoersen golven met grote uitslagen op, maar vooral, neer. Maandag kreeg de Dow Jones Index met 12 procent, de zwaarste klap ooit, op één dag na (19 oktober 1987). Maar op de voorafgaande vrijdag was diezelfde index bijna 10 procent gestégen.

In Amsterdam kelderde de AEX- graadmeter vorige week donderdag met bijna 11 procent. Alleen 19 oktober 1987 was beroerder.

Waarom lijkt het op sommige dagen alsof de bodem onder de markt vandaan valt? En hoe kan de markt zich soms spectaculair herstellen?

De eerste verklarende factor is de economie. Complete bedrijfstakken, zoals de luchtvaart, toerisme en horeca, staan stil. Dat is zo’n abrupte klap, alsof iedereen tegelijk aan de noodrem trekt en de complete economie door de schok achterover tuimelt.

Handelaren, beleggers én overheden hebben hier geen ervaring mee. Een teruggang van de bedrijvigheid en oplopende werkloosheid zijn angst nummer één. Hoelang duurt dat? Hoe ernstig zal het zijn? De opvatting, ook onder beleggers zelf, is dat zij van risico’s en onzekerheden houden. Nee. Het draait om beheersbare risico’s. Dit complex van economische ontwrichting valt buiten hun denkraam.

Fenomenale opmars

De tweede factor is de beleggerswereld zelf. Hoe zagen de financiële markten er tot een maand geleden uit?

De koersen van aandelen en obligaties hebben na het dieptepunt van de kredietcrisis in maart 2009 een fenomenale opmars laten zien. De Dow Jones index klom van 6.470 naar meer dan 29.000. De aandelenhausse die tot medio februari duurde was de langste uit de geschiedenis, voortgestuwd door renteverlagingen, langdurige winstgroei in het bedrijfsleven en financiële handigheidjes zoals de inkoop van eigen aandelen door ondernemingen. Voor dat laatste leenden ze soms extra geld.

De dalende en ultralage rente stimuleerde beleggers om meer risico te nemen om toch hun beoogde rendement te behalen. Hoe risicovoller een belegging, hoe meer rendement.

Tegen die achtergrond van ‘gezond’ optimisme kwam de uitbraak van het coronavirus eerst als een vervelend rondzoemend insect, toen als een spelbreker en nu als doctor doom.

Beleggers en handelaren reageren verschillend op de koersfluctuaties die zij zelf op gang brengen. Soms versterken ze elkaar, soms werken ze tegen elkaar in en is er per saldo weinig effect te zien.

In een neergaande markt proberen ze te redden wat er nog te redden is. Omdat handelaren deels met geleend geld hun aandelen en obligaties hebben gekocht, hebben ze geen keus. Dat geldt bijvoorbeeld voor hedgefunds, dat zijn vermogensbeheerders die proberen om altijd positieve rendementen te behalen. Hun financiering is soms dagelijks opeisbaar, dus ze verkopen zo snel mogelijk als de markt keldert. Maakt niet uit wat het is. Als het maar geld oplevert.

De druk van externe financiers komt samen met interne druk. Elke handelsfirma en vermogensbeheerder heeft risicomanagers die juist nu ervoor moeten zorgen dat er geen ongelukken gebeuren. Verder maakt een neergaande markt particuliere beleggers nerveus. De afgelopen tien jaar hebben zij massaal geld gestoken in makkelijk te kopen beleggingsfondsen met lage kosten, de zogeheten exchange traded funds, kortweg etf’s. Die fondsen kopiëren meestal een beursgraadmeter. Met een muisklik kun je ze kopen én verkopen. Dat betekent dat de beheerder van die fondsen beleggingen moet verkopen om jou uit te betalen. Dat brengt ook weer een stroom verkooporders op de markt.

En dan zijn er nog de computergestuurde beleggers en handelaren. Ze kunnen overal in handelen, van aandelen tot goud, van obligaties tot olie, plús de daarvan afgeleide financiële producten, zoals opties. De strategieën die zij gebruiken pikken meteen veranderingen in koersen en in marktfluctuaties op en handelen op basis daarvan verder. Daarmee kunnen zij trends op de markt versterken: een neergaande markt zakt sneller weg, maar een opgaande markt krijgt juist extra momentum. Dat gebeurde afgelopen vrijdag op Wall Street, toen beleggers in het laatste half uur de koersen opjoegen.

Resultaten uit het verleden...

Hoe uitgekiend de computergestuurde handel ook is, hij is altijd gebaseerd op koersen uit het verleden. De computer zoekt voortdurend naar samenhang, naar correlaties tussen prijzen, waar geld is te verdienen. Daar ontstaan nu opmerkelijke afwijkingen. De prijsvorming op de Amerikaanse obligatiemarkt verloopt met horten en stoten. Op de Europese obligatiemarkt is het patroon ook ongewoon. Oude patroon: in financiële stress vluchten beleggers in veilige bezittingen. Staatsobligaties. De koersen stijgen, de rendementen dalen.

Het nieuwe patroon is: de koersen dalen, de rendementen stijgen. Waarom? Dat is puzzelen. Verwachten handelaren en beleggers een stortvloed aan nieuwe overheidsobligaties om de crisis te bestrijden en sorteren ze voor op een hoger rendement? Of er is genoeg verdiend de laatste jaren op obligaties en is dit een langdurige verkoopgolf? Of staan ze onder druk van financiers omdat ze met geleend geld werken?

Nog een voorbeeld: goud. In crisistijd een hebbedingetje. Niet meer. De prijs daalde.

Oude patronen breken. Dat maakt de markten extra springerig. Zekerheden uit het verleden, zijn geen garantie voor nu, en zeker niet voor de toekomst.

NRC Lunchkoers Het belangrijkste economische nieuws voor tussen de middag Inschrijven