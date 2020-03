Genuese honden waren nooit zo gelukkig

Niemand mag zonder geldige reden de straat op. De politie controleert. Wie in overtreding is, riskeert een gevangenisstraf. Je hond uitlaten telt als een geldige reden. De honden van Genua zijn nog nooit zo gelukkig geweest. Sommige mensen die financieel getroffen zijn door de sluiting van zo goed als alle neringen en die iets proberen bij te verdienen om de ergste nood te lenigen, bieden online hun hond te huur aan. Verrukt en uitgeput hijgen de dieren achter hun zoveelste baasje aan.

In Bologna is een oudere heer betrapt op het uitlaten van een speelgoedhond. Dit zijn, nepnieuws of niet, de berichten die de moed erin houden.

Mijn geldige reden om het huis uit te gaan is dat ik boodschappen mag doen voor Stella en voor haar moeder. Zij kunnen mij geen groter plezier doen dan wanneer zij iets belangrijks blijken te hebben vergeten en ik tot hun spijt een tweede keer de straat op moet. Ik neem het mondkapje, dat Stella mij met precisie voorbindt voordat ik naar buiten ga, graag voor lief, evenals de rigoureuze ontsmetting waaraan Stella mij, de boodschappen en de deurknop onderwerpt wanneer ik ben teruggekeerd van mijn expeditie.

Vandaag moest ik helaas alleen bananen halen. Op Piazza delle Erbe werd ik bijkans besprongen door een cameraploeg die wanhopig op zoek was naar een voxpopje en eindelijk iemand zag. De journaliste droeg een mondkapje en had haar microfoon op een drie meter lange stok gemonteerd.

Bij het groentewinkeltje kwam ik de eigenaar tegen van een duur en geraffineerd restaurant in Palazzo Imperiale. Hij kocht groot in. Dat verbaasde mij, want zijn restaurant is uiteraard gesloten. Hij vertelde mij dat hij en zijn staf hebben besloten op eigen kosten maaltijden te verzorgen voor het ziekenhuispersoneel.

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer woont in Genua. Op deze plek schrijft hij over de impact die het coronavirus heeft op het leven daar.

