Geen eindtoets voor groep 8, ‘niet reizen naar buitenland’

De eindtoets voor leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs gaat dit jaar niet door. Minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) heeft dat woensdag aangekondigd. De maatregel is een gevolg van de coronacrisis en is bedoeld om de werkdruk voor leraren te verminderen, die nu vooral bezig zijn met het organiseren van onderwijs voor kinderen die thuis zitten.

De leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken al hun schooladvies gekregen. Dat advies is, zoals gebruikelijk, leidend bij de keuze van een middelbare schoolopleiding.

Het Radboudumc in Nijmegen en het UMC Utrecht hebben een proef aangekondigd met een vaccin tegen tuberculose waarvan vermoed wordt dat het ziekenhuispersoneel kan beschermen tegen het coronavirus. Medewerkers in alle ziekenhuizen kunnen zich opgeven mee te doen.

Het vaccin tegen tbc beschermt niet tegen het coronavirus zelf, maar geeft het afweersysteem een flinke impuls. Dit kan er volgens de onderzoekers voor zorgen dat medewerkers minder snel ziek worden door andere infecties, zoals het coronavirus. Als ze toch ziek worden, zou de infectie mogelijk minder hevig verlopen.

De proef is goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie. In totaal kunnen er duizend proefpersonen aan meedoen. Vijfhonderd zorgmedewerkers krijgen een tbc-vaccin, vijfhonderd anderen krijgen een placebo om het effect te meten. Als de proef een succes is, kan het tbc-vaccin aan alle zorgmedewerkers worden verstrekt.

Het RIVM meldde dinsdag dat nog eens negentien mensen zijn overleden aan het coronavirus. Het aantal dodelijke slachtoffers in Nederland komt daarmee op 43. Het RIVM meldde ook 292 nieuwe besmettingen, voor een totaal van 1.705 vastgestelde besmettingen. Het totale aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger: niet alle mensen met lichte symptomen worden getest.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt sinds dinsdag alle niet-noodzakelijke internationale reizen af. Dit advies geldt tot zeker 6 april. Dat maakte premier Rutte dinsdagavond bekend. Nog nooit werd een dergelijk reisadvies gegeven.

Reden zijn de ingrijpende maatregelen die landen nemen vanwege het virus. De regering overlegt met de reisbranche over mogelijkheden gestrande Nederlanders terug te halen Tevens werd bekendgemaakt dat Nederland net als andere EU-landen de grenzen sluit voor bijna alle reizigers van buiten de Europese Unie. Met deze maatregelen wordt gehoopt verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

In Nederland wordt het openbaar vervoer sterk beperkt. Vanaf zaterdag rijden er amper intercity’s. (NRC)

Veel minder treinen en bussen E6