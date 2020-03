Eurovisie Songfestival Rotterdam afgelast om uitbraak coronavirus

Het Eurovisie Songfestival in Rotterdam gaat niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus. De organisatie heeft dat woensdag bekendgemaakt. Het muziekspektakel zou halverwege mei plaatsvinden in concertzaal Ahoy.

Het is niet zeker of het festival volgend jaar alsnog in Rotterdam is, zeggen de organisatie van Europese publieke omroepen (EBU), de NPO, NOS, omroep AVROTROS en de gemeente Rotterdam in een verklaring. Al noemen ze dat wel het meest logische scenario.

De drie organiserende omroeporganisaties NPO, NOS en AVROTROS zeggen dat ze begrip hebben voor de beslissing. „Dit besluit was onvermijdelijk. Gezien de omstandigheden die heel Europa als gevolg van het coronavirus momenteel treffen en alle maatregelen die overheden nu moeten nemen.”

Het festival zou dit jaar in Nederland zijn omdat Duncan Laurence een jaar geleden met ‘Arcade’ de muziekwedstrijd won. De Nederlandse inzending was Jeangu Macrooy met het nummer ‘Grow’. De laatste keer het festival in Nederland neerstreek, was in 1976 in Den Haag. Een jaar eerder eindigde Teach-In op nummer één met het nummer ‘Ding-A-Dong’.