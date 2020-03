Een kwartiertje per dag onder politiebegeleiding je backpackershostel uit

Honderden Nederlandse toeristen, onder wie veel backpackers, zijn gestrand in Peru, waar sinds maandag de noodtoestand geldt in verband met het Covid-19 virus. Ze mogen hun hotels niet uit, kunnen niet reizen en ook niet terug naar Nederland dat sinds dinsdagavond kleurcode ‘rood’ (niet reizen) voor Peru hanteert, terwijl de rest van het continent nog grotendeels ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen) is.

„Ik zit vast in een hostel in Cuzco met nog 150 backpackers. Ik zit in een zes persoonskamer met vier Amerikanen en iemand uit Australië, we moeten binnen blijven”, vertelt Mike van Wijk (21) per WhatsApp. Hij zou negen weken door Peru trekken en daarna doorreizen naar Brazilië, maar is nu gestrand in Cuzco, nabij de beroemde ruïnes van de oude Inca-stad Machu Picchu, de populairste toeristische attractie van het land.

Sinds de noodtoestand van kracht is, patrouilleren militairen in legerwagens en houdt de politie mensen aan die zich zomaar op straat begeven. „Eerst mochten we helemaal niet op straat maar nu mogen we een keer per dag met twee personen een kwartiertje naar de supermarkt. De politie is enorm streng en houdt ons in de gaten”, aldus van Wijk. Juist Europeanen worden in Zuid-Amerika verdacht bekeken, omdat hun thuiscontinent inmiddels geldt als epicentrum van de pandemie.

Militairen in Peru controleren forensen in een stadsbus in Lima. Foto Paolo Aguilar/EPA

Hetzelfde beeld wordt geschetst door Jelte Boersma, die zou gaan studeren in Peru maar nu samen met veertien andere studenten vastzit in de hoofdstad Lima. „Online kun je toestemming vragen per mail om naar de drogisterij of de winkel te gaan. Je kunt niet zomaar de straat op, want je loopt het risico opgepakt te worden. De eigenaar van de plek waar ik zit helpt wel en heeft zelfs een klein zwembadje voor ons in de tuin gezet.”

Uit de jungle, in de noodtoestand

Hoeveel gestrande Nederlanders er exact zijn in Peru is niet duidelijk, maar in een app-groep houden ruim 250 gestrande Nederlanders elkaar van minuut tot minuut op de hoogte. Hieruit blijkt veel onduidelijkheid over de strategie van de KLM nu Nederland vluchten uit Peru niet meer binnen laat. Worden mensen bijvoorbeeld teruggehaald? Ook vanuit de Nederlandse ambassade is er maar summiere informatie, luidt de klacht in de appgroep.

Vanuit de Nederlandse reisbranche is al bekend geworden dat het nog weken kan duren voor dat alle naar schatting 200.000 Nederlanders in het buitenland teruggehaald kunnen worden. Ook bij Nederlanders in afgelegen gebieden in Peru veroorzaakt dit grote zorgen, het is namelijk ook verboden om binnen Peru te reizen.

„We hadden totaal niet door wat er aan de hand was”, vertelt Jip Zonderland (27) telefonisch. Samen met zijn vriendin Lavinia Spruit (29) reisde hij dagen rond in de Peruaanse Amazone – waar ze geen internetverbinding hadden. Terug in de bewoonde wereld werden ze verrast door de noodtoestand. „We zijn toen snel richting Cuzco getrokken met een illegale taxi.”

Agenten van de nationale politie bewaken een vestiging van een groothandel. Foto Sebastián Castañeda/Reuters RESALES. NO ARCHIVES

Hier bood een gids die ze eerder hadden ontmoet hen aan om naar zijn familie te gaan in de stad Ollantaytambo. „We zitten daar nu bij de Peruaanse familie-Gutierrez, kippen lopen op het erf, ze zijn enorm gastvrij en delen het weinige dat ze hebben met ons”, vertellen Spruit en Zonderland. Ze maken zich wel zorgen omdat er geen elektriciteit in het huis is en hun powerbanks langzaam opraken. „We proberen de KLM te pakken te krijgen maar we staan steeds in de wacht en dat geeft een onzeker gevoel”, aldus het koppel.