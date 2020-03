De townships in Zuid-Afrika zijn een ‘tikkende tijdbom’

Mandela Park ligt nog verscholen in het duister van de vroege ochtend. Het is half vijf als peerlampen aanspringen en deuren piepend van hun slot gaan. Vrouwen kieperen teiltjes vol badwater weg in de geulen die tussen de krotten doorlopen. Dan gaan de forenzen in hun strak gestreken kleren hink-stap-sprong over het open riool, langs de wc-cabines en door Somaliërs gerunde winkeltjes de taxi-busjes in. Met zijn zestienen op elkaar geklemd, als sardientjes in een blik, op naar het centrum van Kaapstad.

„Het idee dat corona hier uitbreekt geeft me nachtmerries”, zegt Vusi Dalasele, die zich met zijn vrouw en zijn nichtje naar de taxistandplaats haast. Er is hier geen schoon water om handen te wassen, geen riool om onze ontlasting af te voeren en al helemaal geen ruimte om ons af te zonderen van anderen. „Ik gebruik met mijn familie allemaal dezelfde emmer om ons in te wassen.”

Hij wijst op zandheuvels die Mandela Park en de rest van de buitenwijk Khayelitsha omringen. Elke meter is hier volgebouwd door migranten van het platteland van de Oost-Kaap en andere delen van Afrika. Elke week komen er 1.000 nieuwe bewoners bij.

Ziekte van de elite, dachten ze

In deze tijden van corona liet de paniek die door Azië, Europa en de Verenigde Staten waart in Afrika nog even op zich wachten. Het gevaar kwam voor de verandering uit het noorden van de wereld. Corona is een ziekte van de rijken, van de globetrottende elite, dachten ze hier. Afrikaanse vliegvelden waren beter ingericht om virussen te detecteren, met reusachtige thermocamera’s bij de douane. Wijs geworden door de twee grote ebola-uitbraken die sinds 2014 het continent bedreigden. Landen als Rwanda en Oeganda, waren er snel bij vluchten en bijeenkomsten stil te leggen en zo de aantallen besmettingen klein te houden.

In Zuid-Afrika, lieveling onder Europese en Aziatische toeristen, lijkt corona nu ook niet langer tegen te houden. Twaalf dagen geleden was het land nog coronavrij. Nu zijn er 112 besmettingen – een verdubbeling binnen een etmaal. De patiënten zijn niet langer allemaal in verband te brengen met reizigers die uit de brandhaarden als China, Zuid-Korea of Italië kwamen. Er zijn nu ook patiënten die aan geen reiziger te linken zijn. De Zuid-Afrikaanse president Cyrill Ramaphosa noemde Covid-19 zondagavond „een nationale ramp” en riep, voor het eerst sinds de apartheidsjaren, de noodtoestand uit. Scholen zijn vanaf woensdag dicht. Campussen worden ontruimd, bijeenkomsten afgelast. Vluchten uit ‘risicogebieden’ worden stilgelegd, hoewel Nederland daar nog altijd niet toe wordt gerekend.

En nu is er angst: wat als corona de townships bereikt? Volgepakt. Weerloos. „Dit is een tikkende tijdbom”, volgens Bruce Bassett, die voor de universiteit van Kaapstad de verspreiding van het corona-virus in Zuid-Afrika bijhoudt.

Door de wijdverbreide verspreiding van tuberculose en hiv zijn immuunsystemen bij veel Zuid-Afrikanen al verzwakt. En anders dan in Europese landen ontbreekt in de townships de luxe van de afzondering.

Ziekenhuizen zijn niet voorbereid

Evelyn Umqamata reist elke ochtend twee uur lang vanuit Khayelitsha naar het centrum van Kaapstad om schoon te maken in de huizen van de rijken. Ze hoort het nieuws over corona op de radio van de taxibusjes die haar naar haar werkgever brengen. Thuisblijven is niets verdienen. „Ik snap niet wat er aan de hand is”, zegt ze, in de vroege ochtendspits.

Ziekenhuizen en klinieken in de buitenwijken zijn niet voorbereid.

De townships rond Kaapstad zijn aangewezen op Tygerberg Hospital, dat een opvang heeft ingericht voor coronapatiënten. Maar de testen zijn nog altijd beschikbaar, zegt de woordvoerder van het ziekenhuis Mark van der Heever. „We hopen in de loop van de week testkits klaar te hebben.”

Volgens hem kunnen de bewoners van Khayelitsha zich tot die tijd richten tot een kliniek in Site B, een zeer verpauperde wijk. Maar artsen bij de kliniek zeggen anoniem dat ze niet de beschikking hebben over testkits. „Het is allemaal behoorlijk maf”, zegt een Indiase arts op de parkeerplaats van de kliniek. „We zijn niet voorbereid.”

Het vliegverkeer tussen Zuid-Afrika en de rest van de wereld wordt geleidelijk teruggeschroefd. Het forenzenverkeer tussen de stad en de townships is nog even druk als altijd. Niemand wast handen voor het binnengaan van de taxi-busjes. „Ik ben compleet in paniek”, zegt Wendy Solani, die met haar drie kinderen en moeder van 65 in een huis woont. Ze werkt in een guesthouse, waar veel Duitse en Nederlandse toeristen over de vloer komen. Een Nederlandse toerist op bezoek in Kaapstad testte dit weekend positief. „Iedereen praat er over, maar het lijkt er niet op dat iemand het serieus neemt”, zegt Solani. „Er worden halve maatregelen getroffen.”

Volgende maand coronaweer

De zomer loopt nu op zijn einde in Zuid-Afrika. Over een maand beginnen de regens, de kou en de griepvirussen. Coronaweer. De minister van Binnenlandse Zaken, Aaron Motsoaledi, bevestigde maandag dat hij de uitbraak heel serieus neemt, maar niet voornemens is de grens met buurland Zimbabwe te sluiten. „Dat is de poort naar de rest van het continent.”

Zuid-Afrika kan nog voorkomen het corona-pad van Europese en Aziatische landen te volgen. De regering aarzelt of al die paniek wel nodig is. Zuid-Afrikanen zijn op zichzelf aangewezen. „Ze zullen toch wel een vaccin hiertegen hebben”, zegt Werner Smith, die in de kliniek van Khayelitsha zijn zieke broer komt bezoeken. Hij draagt een mondkapje. „Dat draag ik om te laten zien dat ik me bekommer om de anderen”, zegt hij. Maar hij vreest dat het niet genoeg zal zijn. „Dit gaat volledig uit de hand lopen.”