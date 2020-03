De tandartsstoel is vrij om benauwde coronapatiënten te beademen

Je hangt de hele dag vlak boven de wijdopen mond van patiënten. In een ruimte die zich vult met onzichtbare aerosolen: een nevel van spoelwater met speeksel, bloed en micro-organismen zoals virussen.

Dat maakt deze tijden van corona voor tandartsen en hun patiënten zeer risicovol, vertelt tandarts Nico Holtrop (35), veilig in de kantine van Tandzorg.nl, een grote praktijk in Rotterdam.

„Hier”, zegt hij. The New York Times publiceerde afgelopen zondag een dodelijke puntenwolkgrafiek: The Workers Who Face the Greatest Coronavirus Risk. Op de y-as staat de blootstelling aan ziekten, op de x-as de fysieke nabijheid tot anderen. Nog boven stewardessen, kinderleidsters en agenten staan de tandartsen.

Diezelfde zondag kwamen mondzorgkoepels hier met de oproep alleen spoedzorg te verlenen. Holtrop: „De spoedgevallen zijn acute, heftige pijn. Levensbedreigende ontstekingen. Trauma’s, zoals een tand die eruit valt na een klap. En hevige nabloedingen van een chirurgische ingreep.”

Even volhouden bij pijn

Sinds zondag is de praktijk daarom bezig afspraken tot na 6 april te verschuiven. Normaal komen er zo’n honderd patiënten per dag, nu misschien twee, met bijvoorbeeld rode, gezwollen gezichten. Voor de rest geldt: kunt u het aan met pijnstillers? Sorry, dan moet u nog even volhouden.

Lees ook: De huisarts houdt praktijk in maanpak

Holtrop: „Nee verkopen is moeilijk voor zorgverleners. Zeker als je weet dat mensen over een tijdje klachten gaan krijgen. Bijvoorbeeld als je een wortelkanaalbehandeling bent begonnen, die nog moet worden afgerond.”

Per dag komen nog twee patiënten, met rode gezwollen gezichten

Maar Holtrop en zijn vrouw, een huisarts, staan wel achter alle maatregelen. Tot zijn verbazing zijn in appgroepen van tandartsen de laatste dagen nog steeds bagatelliserende berichten geplaatst. „Zo van: het is een gewone griep, het waait wel weer over. Dan heb je echt niet opgelet.”

Op dinsdag, twee dagen na het advies van de mondzorgkoepels, schaarde het ministerie van Volksgezondheid zich ook publiekelijk achter hun oproep tot spoedzorg. Die „erkenning” was nodig en is gevraagd, want het geeft tandartsen „duidelijkheid” over de richtlijn, zegt koepel KNMT.

Bij Tandzorg.nl proberen ze nu wel op andere manieren te helpen. Dinsdag is Holtrop met een grote doos met 1.500 mondkapjes op pad gegaan om ze bij huisartsen af te leveren. Een hele tocht in een gehuurd elektrisch mini-autootje op het fietspad, van Berkel en Rodenrijs tot Rotterdam-Zuid.

Verder heeft de overheid tandartsen gevraagd beademingsapparatuur beschikbaar te stellen. Tandzorg.nl heeft twee zuurstofmixers voor lachgasverdoving aangemeld, zegt Holtrop. Mocht er een beddentekort ontstaan, dan kunnen coronapatiënten zelfs beademd worden in de tandartsstoel. Sommige praktijken hebben ook narcoseapparatuur die geschikt is, weet hij. „Red levens, doe mee!”

Eén medewerker is inmiddels thuis met corona-achtige klachten. Zelf voelt Holtrop zich goed – al is hij maandag uit voorzorg gebeld door de familie van een coronapatiënt die hij vrijdag had behandeld. En thuis heeft hij al drie kleine kinderen met koorts die hoesten en snotteren. „Je maakt je een beetje zorgen, maar in dit vak loop je vaker wat op.”