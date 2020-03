‘De liedjes hebben nu momentum’

Dat het Eurovisie Songfestival – dat woensdag werd afgelast wegens de coronapandemie – volgend jaar alsnog in Rotterdam wordt gehouden, is de vurige wens van de betrokkenen. Maar kan het ook? Eurovisie-commentator Cornald Maas: „Iedereen wil het. Maar wacht even: het moet ook financieel mogelijk blijken. Is er genoeg geld? Kom daar maar eens om bij de overheid in deze coronatijd.”

In mei zou de Europese zangwedstrijd – een van de grote tv-evenementen ter wereld – voor het eerst sinds 1976 weer in Nederland worden gehouden. Maar de European Broadcasting Union, de EBU, maakte woensdagmiddag bekend dat het feest niet doorgaat, voor het eerst in het 65-jarige bestaan.

Sietse Bakker, organisator van het Songfestival: „Het is een zware dag, maar het is ook de dag waarvan je wist dat hij zou komen – we hikken hier al een tijdje tegenaan – dus het geeft ook een vreemde opluchting. En in de context van de coronacrisis is het Songfestival ook wel heel klein.” Nog los van het grote besmettingsgevaar van zo’n internationaal evenement, vraagt Bakker zich af of de mensen überhaupt wel in de stemming zouden zijn geweest voor zo’n festival.

Eurovisie-commentator Cornald Maas: „Nu staan we voor een unieke situatie: nog nooit is het Eurovisie Songfestival een heel jaar opgeschort. Wat gebeurt er met de geselecteerde artiesten en hun liedjes? Als je de songs van nu handhaaft, moet het reglement gewijzigd worden. Daar staat immers dat songs niet eerder bekend mogen zijn dan september.”

Dat levert een volgend probleem op, aldus Maas. „De liedjes hebben nu een momentum. Kunnen ze dat wel een jaar vasthouden? Voor zwakke liedjes geldt dat zeker niet. Je zou dan als land een nieuw liedje willen.” Volgens hem gingen dit jaar best veel liedjes over dat het allemaal niet zo eenvoudig is in het leven. „Over een jaar is de wereld zo anders. Dan komen ze met een ander soort lied, naar boven worstelend uit duistere periodes.”

Alle begrip

En dan de selectie van de artiesten. Maas: „Je hebt landen, zoals Zweden, die een heel hoop voorrondes houden. Zeg je dan tegen zo’n zangtrio: pech voor jullie? Ik vermoed dat elke omroep het voor zich zal uitmaken. AvroTros zegt door te willen met Jeangu Macrooy.”

Zanger Jeangu Macrooy, die voor Nederland zou uitkomen met het liedje ‘Grow’, heeft alle begrip, laat hij via een filmpje op zijn sociale media weten. „Het is verzet, het voelt heel gek. We zaten met een groot team in zo’n lekkere flow. Hopelijk kunnen we later in het jaar in goede gezondheid uitkijken naar alsnog een mooi festival.”

Volgens zijn manager, producer Pieter Perquin hielden ze al een tijdje rekening met annuleren. „Eerlijk gezegd zijn we sinds de eerste coronamaatregelen van donderdag, waarna we Jeangu’s theatertournee moesten afzeggen, al een beetje in de rouw.” Dat AvroTros met Macrooy door wil als kandidaat geeft vertrouwen, aldus Perquin. Of dat met hetzelfde liedje zal zijn, weet hij nog niet. „We geloven erg in deze song en zouden hem nog verder kunnen perfectioneren. Maar het ligt ook aan de EBU-voorwaarden, die een nieuw liedje voorschrijven.”

Het geld kan ook een probleem zijn. De productiekosten zouden 26,5 miljoen euro bedragen. Dat zou worden opgebracht door de EBU, de NPO, AvroTros en het ministerie van OCW. Daarnaast waren de organisatiekosten voor de gemeente Rotterdam begroot op 15,5 miljoen euro. Een deel van dat geld is al uitgegeven. Hoeveel de schade is, is nog niet bekend. Volgens organisator Bakker heeft de EBU een evenementenverzekering.

Schade 6,7 miljoen

De Rotterdamse wethouder Said Kasmi (Cultuur, Toerisme, D66) toont zich ‘in principe’ bereid om het festival volgend jaar te huisvesten: „We gaan ervan uit dat we in 2021 alsnog onze ambities waar kunnen maken: een feest van en voor iedereen.” In een brief aan de gemeenteraad stelt hij dat de schade van het afzeggen voor de gemeente ten hoogste 6,7 miljoen euro bedraagt. Hij hoopt dit te verhalen op verzekeraars, maar hij kondigt aan dat hij ook geld aan de raad gaat vragen.

Op 6 april zou het Rotterdamse Ahoy beginnen met de opbouw van het Songfestival. Het decor – ‘de verbinding zien tussen de lucht, de zee en het land’ - werd in Nederland gemaakt. Het zalencomplex heeft al tien maanden werk in de voorbereidingen zitten. „Er zijn uiteraard financiële consequenties”, zegt woordvoerder Susanne Blaas. „Zoals altijd bij een annulering. Maar het is te vroeg om iets over de kosten te zeggen. Het nieuws is te vers.” De openbare kalender van Ahoy toont voor dezelfde periode volgend jaar nog lege weken, maar de interne boekingskalender is niet geheel vrij, aldus Blaas. „Over het verplaatsen gaan we nog overleg hebben. Uiteraard willen we nog graag.”