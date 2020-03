De huisarts houdt praktijk in maanpak

Drie patiënten staan in de zon en de frisse wind te wachten buiten Sporthal Naastenbest in Best. Ze mogen om beurten naar binnen. Daar wacht huisarts Remon Hendriksen ze op, in maanpak. Dunne witte overall, muts, plastic bril en witte mondkap. „Isolatiepraktijk”, staat er op het briefje bij de deur.

Het is de nieuwste stap in de pogingen van huisartsen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in Brabant te vertragen. Sinds gisteren worden patiëntenstromen gescheiden: mensen met mogelijke coronabesmetting worden apart ontvangen. Hendriksen: „Een paar dagen geleden vroegen we iedereen met ernstige luchtwegklachten pas om vier uur ‘s middags op de praktijk te komen. Zodat ze de anderen niet zouden besmetten. Maar dat ging niet. Want als iemand ’s ochtends heel ziek opbelt, wil je ze niet laten wachten tot vier uur.” Dus heeft hij, met alle twaalf praktijken in Best, sinds vandaag op een aparte plek een speciale isolatiepraktijk geopend. Gesport wordt er toch niet.

Een paar huisartsen doen deze diensten. De ‘gewone’ patiënten, met hartklachten, diabetes of een depressie, gaan naar de gewone huisartspraktijken.

In de gemeente Laarbeek, iets ten oosten van Best, zijn huisartsen dinsdag al begonnen met de aparte isolatiepraktijk. In een gezondheidsgebouw zit huisarts Teun van de Ven woensdag, in volledige uitrusting, klaar voor de patiënten. „Ook als je bijvoorbeeld een gescheurde enkelband hebt én luchtwegklachten moet je hier komen”, legt hij uit. „We willen alle kansen dat coronapatiënten anderen treffen, verkleinen.” Patiënten moeten eerst de huisarts bellen en die verwijst naar de gewone of de isolatiepraktijk.

Scheiden van patiënten

De maatregelen zijn onontkoombaar in deze regio. Beide gemeenten grenzen aan Meijerijstad, een gemeente die al hard is getroffen door het coronavirus. In het dorp Erp zijn vijf ouderen eraan overleden. Daarnaast liggen de gemeenten Uden en Boekel, met relatief het hoogste aantal (geteste) coronapatiënten van Nederland: in Boekel 18 mensen op elke 10.000, volgens het RIVM.

De uitbraak die drie weken geleden begon in Loon op Zand, na carnaval, is nog niet onderdrukt. Eerst raakte steeds meer mensen in West-Brabant besmet, rond Tilburg en Breda; sinds kort verspreidt het virus zich naar het oosten. In Limburg groeien de aantallen ook maar dát komt weer door carnaval in grensgemeenten.

In de provincie Noord-Brabant zijn 759 mensen positief getest, gevolgd door Limburg (265). In heel Nederland zijn 2.051 mensen tot woensdag positief getest, 408 mensen zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis en 58 mensen overleden.

Ook in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven worden sinds dinsdag patiëntenstromen gescheiden. Er staat een tent voor de deur. Iedereen met (mogelijke) corona-klachten moet naar binnen via een aparte ingang. In Noord-Limburg kondigden de huisartsen woensdagmiddag ook aan patiënten te gaan scheiden.

De maatregel is bedoeld om oudere patiënten en mensen met een chronisch zwakke gezondheid die naar de huisarts of het ziekenhuis moeten, te beschermen. En om de verspreiding van het virus in het algemeen te beperken. De wachtkamer is één van de weinige plekken, waar mensen soms echt bij elkaar moeten zitten.

Voorlopig tonen alle patiënten begrip voor de maatregelen, zegt Remon Hendriksen. „Ik zie er natuurlijk eng uit zo, maar dat accepteren ze.” Patiënten zonder luchtwegklachten aanvaarden ook dat operaties worden uitgesteld en afspraken afgezegd. Hendriksen: „Ik ben wel benieuwd of dat over een paar weken nog zo is.”