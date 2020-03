De Grote Thuisblijfgids: alles wat je nodig hebt om het thuisblijven te overleven

Wat is jouw tip aan de lezers van NRC om de komende weken zo plezierig mogelijk te maken? We vullen deze gids de komende tijd aan met tips van redacteuren en lezers. De inzending kan worden gepubliceerd op deze pagina of in de krant.

19 thuisblijftips

Werken

Hoe zorg je ervoor dat je thuis productief bent? Het vergt discipline, zegt arbeidsdenker Dominic Price. Hij stelt dat je echt niet de hele dag op kantoor hoeft te zitten om productief te zijn. „Eerst werkte ik de hele dag in mijn pyjama. Maar ik heb geleerd dat je privé en werk ook vanuit huis kunt scheiden. Je kent het gevoel toch wel dat je in werkmodus komt als je het kantoor in loopt? Wat ik doe, is dat ik de deur uitloop om koffie te gaan halen, ook al heb ik een prima apparaat thuis. Zodra ik dan weer thuiskom, is het mijn kantoor. Ik zit ook niet meer aan de keukentafel, maar in een aparte werkkamer.” Lees hier het hele interview met Price uit 2019

Hoe houd je de taken binnen je team overzichtelijk? Gedwongen thuiswerken is natuurlijk wel een ander verhaal. Hoe zorg je ervoor dat het bedrijfsproces niet spaak loopt? Aan het begin van de dag moet daarom duidelijk zijn wat iedereen verwacht te doen, wat ze al hebben gedaan en op welke manier dat de planning van anderen beïnvloedt, zegt Joost Cornelissen, oprichter van site- en appbouwer Qikker. Lukt het toch niet, dan kun je beter meteen vertellen wat er precies anders loopt – in plaats van excuses te maken of bang te zijn door de mand te vallen. Lees hier het artikel over hoe grote organisatie het thuiswerken aanpakken Lees ook: Japke-d. Bouma vindt thuiswerken normaal gesproken heerlijk, maar met een hele familie om je heen is het de hel

Welke tools zijn handig om te gebruiken? Werken met 85 schermen open is geen pretje, maar deze zijn wel handig om even op te slaan Zo tipt eindredacteur Pepijn Hendriks de grote online woordenboeken van Van Dale, die zijn tot en met 6 april gratis te gebruiken. Ook is het natuurlijk belangrijk om in beweging te blijven. Op je geïmproviseerde werkplek ligt RSI overal op de loer. Vormgever Miriam Vieveen tipt deze tutorial, een office proof rek-en-strekoefening van slechts zes minuten. En natuurlijk de gouwe ouwe pomodorotechniek. Redacteur Ykje Vriesinga gebruikt de techniek al jaren en de methode blijkt uitermate geschikt voor als er géén collega’s in de buurt zijn. Lees ook: Men neme een kookwekker, en concentreren maar Heb je nog tips voor goede thuiswerktools? Laat ze achter via het formulier bovenin!

Sporten/bewegen

Wat heb je nodig om fit te blijven? Een touwtje. Dat is het enige dat je nodig hebt om fit te blijven in tijden van corona. Dus zeur niet. Neem een springtouw. Springen maar. Hoe lang? Nou, begin met een minuut. Maar tien minuten is beter natuurlijk. Bouw het langzaam op. Vergis je niet. Doodmoe word je ervan. Hardlopen mag nog. Als je een beetje afstand houdt zelfs met je partner, buurman of vriendin. Krijgen we straks een totale lockdown, ren dan van de kelder naar de zolder en terug. Voor wie bloedfit uit de coronacrisis wil komen: 50 tot 100 keer. Van je huis een sportschool maken, is niet lastig. In elke hand een anderhalve literfles cola en hup, omhoog, opzij en naar achter (biceps) met die armen. Voelt het zwaar? Dan doorgaan. Voor hen die de motivatie van anderen nodig hebben, is er natuurlijk ‘Nederland in Beweging’: een kwartiertje springen voor de tv met Olga Commandeur en Duco Bauwens. Dat kan om 5.55 uur, maar dat is zot als je de hele dag thuis moet zitten. 9.15 uur is vroeg genoeg. Dat je van seks fit wordt, is helaas niet waar. Het vóelt misschien heel actief, maar het is het niet. Je gebruikt er geen grote skeletspieren bij, zoals bij 60 keer opdrukken of 3 minuten planken. Geen reden om niet te vrijen trouwens. NRC-redacteur Sheila Kamerman

Waar moet je op letten bij het thuis sporten? Om fit te blijven hoef je de deur niet meer uit, dat wist Jane Fonda al. Je kunt programma’s en instructies voor het sporten natuurlijk zo van het internet plukken. Maar lang niet alle informatie die door fitness-influencers of door trainers in workoutprogramma’s wordt gedeeld is wetenschappelijk onderbouwd en betrouwbaar. Lees hier het hele artikel over verantwoord thuis sporten

Gezinsleven

Hoe praat je met kinderen over het coronavirus? Pas de informatie die je geeft aan op de leeftijd van het kind en geef eerlijk antwoord op hun vragen. Wees reëel over het gevaar en wat we zelf kunnen doen om het risico op ziek worden te verkleinen, op basis van goede informatiebronnen, zegt Susan Bögels, hoogleraar Family Mental Health aan de Universiteit van Amsterdam. En houd je aan de feiten. Lees hier de do’s en don’ts van experts

Wat doe ik met de kinderen? Zondagavond vonden ze het nog opwindend. Drie weken vakantie! Maar de volgende ochtend begint de eerste: mam, wat gaan we doen? Geen idee schat, ik heb zo mijn eerste online-vergadering – als ik Teams of Slack of Skype aangeslingerd krijg – en daarna ga ik weer naar de winkel voor brood. Zo houden we het een dag vol - geen eenentwintig. Kinderen hebben nu een zinnige en voorspelbare dagindeling nodig. In de crècheleeftijd is het simpel: hou aan wat je anders ook doet op de thuisdagen. Eendjes voeren in het park kan nog, voorlopig. Wat kunnen ouders en kinderen doen om een periode van (sociale) isolatie te overleven? We hebben maar liefst negen tips op een rij gezet Maar voor kinderen in de basisschoolleeftijd moet je een plan maken. Wij zijn thuis uitgekomen op twee blokken les per dag in de gewone vakken: taal, rekenen, lezen. Het ene blok met een online les van de eigen basisschool, het andere computerloos. Kinderen hebben ook minstens een uur per dag beweging nodig. Maak een boswandeling, ga fietsen, doe kinderyoga van YouTube. Tussendoor doen we een uur een project, en een uur iets creatiefs. Denk voor inspiratie aan je eigen beroep, een online typecursus, visueel museumbezoek of trek dat proefjes/knutselboek uit de kast dat je nog nooit had ingekeken. NRC-redacteur Hester van Santen Hoe lang mag je kind de iPad? Lees hier veelgestelde vragen en antwoorden over mediagebruik van kinderen

Drie weken op de lip van je geliefde: hoe houd je dat leuk? Hoe hou je het thuis gezellig als je naast partners ineens ook kantoorgenoot bent? En misschien straks ziekenverzorger? Voor mensen met kinderen is dit een gestresste tijd. Geef elkaar de ruimte, ook al is je huis klein, zeggen geraadpleegde relatietherapeuten. Dat kan ook door elkaar perioden op de dag vrijaf te geven, zegt bijvoorbeeld therapeut Else-Marie van den Eerenbeemt. Maak aan het begin van elke dag een planning raadt zij aan, probeer niet de hele periode te overzien. „Om wanhoop over de lengte ervan te voorkomen”. Relatietherapeut Joey Steur ziet deze periode ook als een kans voor je relatie. „Samen een koffie drinken tussendoor, dat kan anders nooit op een werkdag.” En wanneer zie je nou echt „wat de ander eigenlijk voor werk doet?” Ze hoopt dat het tot een betere band tussen partners leidt, zoals dat kan gebeuren in de zomervakantie waarin veel partners en gezinnen ook zo’n drie weken in elkaars buurt zijn. Maar daar hoef je natuurlijk niet bij te werken. NRC-redacteur Merel Thie

Sociaal leven

Hoe onderhoud je sociale contacten? Doe eens gek en bel een vriend. In een tijd waarin we heel veel WhatsAppen is dit een goed moment om een ouderwets gebruik uit de mottenballen te halen: bellen. Bel een vriend, familielid of collega op om eens even lekker bij te praten. Bijvoorbeeld als je een pauze neemt van het werken of aan het einde van de werkdag. Of als je niks te doen hebt. Ben je een millennial met bel-angst? Dan mag je eerst een berichtje sturen om te checken of de persoon in kwestie gelegenheid heeft om te bellen en niet ligt te worstelen met een kind dat zijn schoolwerk niet wil doen.

Hoe onderhoud je contact met collega’s? En dan hebben we het niet over Slack, Teams of mail. Thuiswerken is soms al saai genoeg, dus neem ook tijd voor de praatjes die je anders ook met je collega’s maakt. Via de app Houseparty (of andere apps waarmee je met meerdere mensen kunt videobellen) kun je eventjes met elkaar kletsen en een vrijmibo (of domibo, of dimibo) organiseren. NRC-medewerker Sophie van Oostvoorn

Doen

Wat doen we met onze gehamsterde voorraad? Natuurlijk hebben we niet gehamsterd. Maar toch blijkt de kast vol te staan met blikjes bonen en pakken rijst, met pasta en granen en ansjovis en zelfs Spaanse mosselen in pikante olie. We kunnen denken ‘wen er maar aan’, maar we kunnen ook iets met ze doen. Opeten bijvoorbeeld. Bonen zijn een zegen voor de mensheid: je spoelt ze even af en je hebt meteen een basis. Voor een salade met veel peterselie en lente-ui (de supermarkten zijn tenslotte gewoon open), voor in een stoofschotel met dadels en woeste warmvoelende kruiden, of voor een soep met pikante olie - maar niet die van de mosselen! Die eten we vooraf met, wie weet bevindt zich dat ook nog ergens in de ongehamsterde voorraad, een glaasje sherry. Oh zoete hamstertijd! Niets zo heerlijk en zorgeloos als een voorraadkast. NRC-redacteur Marjoleine de Vos

Hoe doe je een goede schoonmaak? Het is een uitgelezen moment voor een voorjaarsschoonmaak. En daar weet Diet Groothuis wel raad mee. Ze schreef vijf jaar columns lang voor Trouw over schoonmaaktips. Bijvoorbeeld over schoonmaakmiddelen: Groothuis heeft een heilige drie-eenheid: soda, schoonmaakazijn en groene zeep. Daarmee kan je alle voorkomende schoonmaakklussen in huis aan, zegt ze. „Ze zijn nog gunstig voor de studentenportemonnee en minder milieuvervuilend dan die opvallende, kleurige schoonmaakmiddelen in de supermarkt.” Lees hier alle tips van Diet Groothuis over schoonmaken

Hoe help je anderen? En hoe weet je wie hulp nodig heeft? Te midden van alle berichten over angst en ziekte, worden internetfora en sociale media overspoeld met dit soort oproepen en aanbiedingen. Afgelopen week werd de website gewoonmensendiewillenhelpen.nl in het leven geroepen en het platform Coronahelpers werd opgericht. Daar proberen ze alle hulpaanbiedingen te koppelen aan mensen en organisaties die op hulp zitten te wachten. Lees hier hoe alle vraag en aanbod van hulp goed wordt gematcht

En wat als je nou helemaal niks wil doen? Nou, dat kan natuurlijk ook. Volgens Alan Lightman, hoogleraar aan het Massachusetts Institute of Technology, moeten we veel meer lummelen en niksen. Hij schreef er zefs een boek over: In Praise of Wasting Time. „We moeten broodnodig terug naar die kinderlijke, losse, ongedwongen blik op tijd. We moeten weer tijd verspillen, tijd doorbrengen zonder een doel, waarbij je niets probeert te bereiken”, aldus Lightman. Lees hier het interview met Lightman over lummelen en niksen. Of ontspan bij een livestream van een rijdende trein of een aquarium.

Lees-, luister-, kijk- en gametips

Lezen Columnist Carolien Roelants raadt in haar column een bijzonder boek aan dat ze pas in haar boekenkast vond, waar het al een jaar of twintig lag te verstoffen, verstopt onder een ander boek. Wil je een inhaalslag maken met lezen de komende weken? Afgelopen zomer schreven verschillende redacteuren op waar je kunt beginnen met bingereaden: de klassiekers, sportbiografieën, graphic novels en nog veel meer. Ken je de L-flat in Zeist? Onze redacteur Ingmar Vriesema doet samen met fotograaf Daniel Niessen al een paar maanden verslag uit deze flat. Samen maken ze een vertelling over de mensen die wonen en werken in de L-flat. Hier kun je alle afleveringen terug lezen.

Luisteren Zie je het bingereaden niet zo zitten? Probeer dan eens een podcast van NRC. Op deze pagina zijn onze podcasts NRC Vandaag, NRC Haagse Zaken en NRC Onbehaarde Apen te vinden. Je kunt ze luisteren via onze website of app, maar natuurlijk ook via jouw favoriete podcastapp. We recenseren ook verschillende podcasts. Op deze pagina vind je de laatst gerecenseerde podcasts, met onder meer De man en de maan (●●●●●) en The Catch and Kill Podcast (●●●●) over het misbruikonderzoek naar Harvey Weinstein van Ronan Farrow.

Kijken Heb je de nieuwe NRC-documentaire Ziek Gespierd al gezien? In de documentaire volgen we Jorjen. Hij wilde net zo gespierd worden als de fitboys op Instagram maar hij ontwikkelde een eetstoornis en is nu al zeven jaar bezig met zijn herstel. Bekijk de documentaire hier. Verbreed je filmkennis met het aanbod van gratis klassiekers online. Onze redacteur heeft wat tips op een rij gezet. Van ‘Night of the Living Dead’ tot honderden Zuid-Koreaanse films. Blijf je liever bij een thema? Verschillende websites organiseren kortefilmfestivals. Laat het plaatselijke filmhuis profiteren van uw kijkwoede. De filmtheaters zijn gesloten, maar hun actuele aanbod is thuis te zien. Streamingplatform Picl biedt voor 8,50 euro kwaliteitsfilms die vorige week in de filmtheaters draaiden. Koop je een film, dan moet je aangeven bij welk theater je dat doet: het Ketelhuis in Amsterdam of de Gigant in Apeldoorn bijvoorbeeld. Die profiteert dan van je digitale ticket. Volg een virtuele rondleiding door een museum. In 2016 schreven we over de virtuele rondleiding die het Rijksmuseum biedt via Google. Inmiddels is deze dienst flink uitgebreid en kun je veel musea en monumenten bezoeken via deze dienst. Spot wilde dieren op de Hoge Veluwe. Vanuit je luie stoel kun je wetenschappers helpen door dieren te identificeren, tipt wetenschapsredacteur Gemma Venhuizen. Ze schreef er eerder dit artikel over.

Gamen We horen je denken: ‘Dat gamen is niks voor mij’. Maar bekijk dan toch eerst even dit overzicht. Vertel van welke kunstvorm u houdt, en wij weten er een geschikte game bij. De game waar al jaren naar uitgekeken wordt, is eindelijk te spelen. Death Stranding is spannend tot op het bot, met een melancholieke kern. Onze recensent geeft de game vier ballen.

Leren