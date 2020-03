ECB komt met extra opkoopprogramma

De Europese Centrale Bank heeft een extra opkoopprogramma aangekondigd om de pijn van de uitbraak van het coronavirus te verzachten. Na een noodoverleg op woensdagavond liet de ECB weten 750 miljard euro aan obligaties te gaan opkopen bovenop de steunmaatregelen die vorige week al werden aangekondigd.

ECB-president Christine Lagarde benadrukte in een verklaring dat er "geen limiet" is als het gaat om de toewijding aan de euro. Zij beloofde dat de beleidsmakers bij de ECB alles zullen doen wat nodig is binnen de mogelijkheden van hun mandaat en zinspeelde daarmee op de belofte van toenmalig ECB-president Mario Draghi in 2012 die tijdens de eurocrisis van destijds zei "alles te doen" om de eurozone te redden.

President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank tijdens een persconferentie op 12 maart 2020. Foto Armando Babani/EPA

Volgens de Vlaamse zakenkrant De Tijd zal de ECB - net als onder het bestaande programma - staatsobligaties, bedrijfsobligaties en bankobligaties met onderpand gaan aankopen, de zogeheten covered bonds. Ook zal de de ECB voor het eerst kortlopend schuldpapier van niet-financiële ondernemingen aan gaan kopen om zo de financiering van bedrijven te garanderen. Het noodprogramma dat nu is aangekondigd, loopt in ieder geval tot het eind van het jaar en kan daarna zonodig verlengd worden.

De ECB gaat niet meer staatsobligaties kopen van Italië en andere Zuid-Europese landen dan van Duitsland en andere kernlanden waar de langetermijnrente minder is gestegen. Dat was volgens persbureau Bloomberg wel een serieus voorstel.

Woensdagmiddag zorgde openlijke onenigheid binnen het bestuur van de ECB over het monetaire antwoord op de coronacrisis voor extra spanningen op de markt voor staatsleningen.

Lees ook: Kakafonie bij ECB zorgt voor extra stress over Italië