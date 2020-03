België nadert lockdown na reeks nieuwe maatregelen

België heeft voor deze woensdag in de strijd tegen het coronavirus verregaande maatregelen aangekondigd die vrijwel neerkomen op een lockdown. Afgezien van apotheken, supermarkten en andere winkels voor voedingsmiddelen zullen alle winkels sluiten en er zal tot tenminste 5 april een samenscholingsverbod gelden. Belgen zullen tot 5 april in principe ook niet meer naar het buitenland mogen reizen.

Dit heeft de Belgische premier Sophie Wilmès dinsdagavond verklaard na een zitting van de Belgische Veiligheidsraad. Wilmès drukte burgers op het hart in principe thuis te blijven. Wel zal het Belgen nog zijn toegestaan om naar hun kantoor te gaan, als ze het werk niet vanuit huis kunnen doen. Ook mogen Belgen nog naar buiten om aan fitness te doen, zij het in gezelschap van hooguit één andere persoon.

In supermarkten zal nog slechts één persoon per tien vierkante meter zijn toegestaan. Klanten mogen niet langer dan een half uur in winkels voor voedingsmiddelen verblijven. In het openbaar vervoer wordt er naar gestreefd om passagiers op ten minste anderhalve meter van elkaar te laten reizen.

Velen in België hadden de laatste dagen al aangedrongen op krachtiger maatregelen, omdat veel mensen toch nog zonder directe noodzaak de straat opgingen.

Onder invloed van de coronacrisis werden Belgische politieke partijen het begin deze week na maandenlange vruchteloze onderhandelingen eindelijk eens over de vorming van een kabinet onder leiding van Wilmès. Haar minderheidskabinet mag echter alleen besluiten nemen over zaken die verband houden met de coronacrisis.

Reisadvies: niet naar buitenland

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn reisadvies verscherpt. Het ontraadt burgers ten sterkste om Nederland te verlaten voor niet-noodzakelijke reizen, zoals vakanties. Een dergelijk advies is nooit eerder gegeven. Het ministerie waarschuwt dat het onzeker is wanneer reizigers weer naar Nederland zouden kunnen terugkeren. Het advies geldt in elk geval tot 6 april.

Zoals verwacht besloten de lidstaten van de Europese Unie dinsdag de buitengrenzen van de EU voor dertig dagen te sluiten. Alleen mensen die reizen van essentieel belang moeten maken, kunnen de grens nog over. Premier Rutte heeft zich tot nu toe geen voorstander van een lockdown getoond, ook al zijn zoals Duitsland, Frankrijk en Spanje al tot verdergaande maatregelen overgegaan dan Nederland. De Britten daarentegen stellen zich terughoudender op.