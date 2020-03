Ayatollahs verliezen tegen het virus

Het coronavirus heeft het dan toch nog gewonnen van de ayatollahs in de voor sjiieten heilige Iraanse stad Qom. Zelfs toen er al massagraven werden gedolven in Qom voor slachtoffers van de epidemie, hielden de machtige geestelijken vorige week nog vol dat het geliefde heiligdom van Masoumeh beter open kon blijven. Dan kon er namelijk gebeden worden om redding. Begin deze week zwichtten de deels hoogbejaarde ayatollahs onder zware druk van de Revolutionaire Garde en anderen die de realiteit beter onder ogen zagen: het heiligdom ging, evenals een andere geliefde schrijn in de noordoostelijke stad Mashad, eindelijk dicht. Boze fundamentalisten betoogden in Qom vergeefs tegen dit besluit.

De tol van het openhouden van deze heiligdommen is zeer hoog. Niemand weet precies hoeveel besmettingen in Iran en in de buurlanden door het talmen zijn veroorzaakt, maar daar zijn wel aanwijzingen voor. Vorige week werd een groep van 165 pelgrims geëvacueerd uit Iran naar Bahrein. Van hen testten 77 pelgrims, bijna de helft, positief. De meeste besmettingen in landen elders in het Midden-Oosten konden in eerste instantie ook tot Iran worden herleid.

Vast staat ook dat de golf coronabesmettingen waarmee Iran heeft te kampen ten minste zes weken geleden in Qom is begonnen, vermoedelijk overgebracht via Chinese bouwvakkers of koranstudenten. Desondanks weigerden de autoriteiten Qom, dat vanouds sjiieten uit alle windstreken trekt, te isoleren van de rest van het land. In het heiligdom van Masoumeh bleven sommigen zelfs de toegangspoort en andere plekken in het heiligdom kussen. Dat laatste werd na enkele weken door de autoriteiten verboden en enkele ‘kussers’ gingen nadien op de bon.

Van een lockdown is ook in de hoofdstad Teheran geen sprake. Velen trotseerden waarschuwingen en gingen deze week onbekommerd winkelen in de bazar wegens Nevruz, het Iraanse nieuwjaar, zaterdag.

Hoe wijdverbreid de epidemie intussen is, valt niet goed te zeggen. De officiële cijfers zijn alarmerend: 1.135 doden, afgezien van China en Italië meer dan waar ook. Maar er zijn goede gronden aan te nemen dat het werkelijke aantal doden in Iran veel hoger is. De regering heeft personeel in de gezondheidszorg bedreigd met ondervraging en zelfs arrestatie als ze gegevens over aantallen doden en besmettingen doorbrieven aan de media. Het argument: het gaat hier om een kwestie van nationale veiligheid. „Schandelijk” noemde een Iraanse patholoog dit tegenover The New York Times. Op anonieme basis meldden Iraanse artsen ook dat veiligheidsmensen hen dwongen in sterfgevallen Covid-19 niet als doodsoorzaak te melden maar bij voorbeeld een longkwaal of een hartaandoening.

De wanhoop blijkt ook uit de enorme aantallen gevangenen die Iran vrijlaat

Hoe wanhopig de situatie is, blijkt ook uit de reusachtige aantallen gevangenen die Iran heeft vrijgelaten, zij het op tijdelijke basis: eerder deze maand al 70.000 en dinsdag nog eens 85.000. In totaal telde Iran drie weken geleden nog 189.500 gevangenen. Iraanse gevangenissen staan bekend als broeinesten van ziekten door de gebrekkige hygiëne. Al vroeg doken er ook berichten op over coronabesmettingen in gevangenissen.

De gevangenen, allen veroordeeld tot vijf jaar cel of minder, zouden eerst zijn getest voor ze naar huis werden gestuurd, maar hoe grondig dat gebeurde, is hoogst onzeker. Ook omdat er in Iran al enkele weken geleden gebrek werd gemeld aan testkits.

Onder de voorlopig vrijgelaten gevangenen is ook de Brits-Iraanse Nazanin Zagharin-Ratcliffe, die een straf van vijf jaar uitzit wegens spionage, iets wat zij en ook de Britse regering altijd hebben ontkend. Zij zit nu met een enkelband om bij familie in Teheran. Andere politieke gevangenen, die langere straffen uitzitten zoals burgerrechtenadvocaat Nasrin Sotoudeh, zitten nog vast. De VN-rapporteur voor mensenrechten, Javaid Rehman, zei eerder van de autoriteiten gehoord te hebben dat ook mensen die waren gearresteerd in november 2019 bij protesten tegen de regering gevangen blijven.

Voor de machthebbers is de epidemie een nachtmerrie, al was het maar omdat ook al veel hoge functionarissen en parlementsleden door de ziekte zijn geveld. Terwijl het land toch al zwaar leed onder de Amerikaanse sancties en de Iraniërs op hun tandvlees liepen, krijgen ze er nu ook nog de coronacrisis bij. Tegelijk biedt de crisis Iran een kans uit zijn isolement te komen. China en ook Europese landen hebben al hulp geboden. De regering heeft het Internationaal Monetair Fonds om een overbruggingskrediet van vijf miljard dollar gevraagd. Het IMF heeft nog geen ‘nee’ gezegd.