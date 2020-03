Voorverkiezing Ohio uitgesteld vanwege coronavirus

De Amerikaanse voorverkiezingen in de staat Ohio zijn dinsdag op het laatste moment uitgesteld vanwege „onaanvaardbare gezondheidsrisico” in verband met de uitbraak van het coronavirus. Dat heeft gouverneur Mike DeWine bekendgemaakt. Ohio is een van de vier staten waar dinsdag voorverkiezingen zouden worden gehouden. Vooralsnog gaan de verkiezingen in Florida, Arizona en Illinois wel door. De autoriteiten zeggen de veiligheid te kunnen garanderen.

Maandag had de rechter het verzoek van gouverneur DeWine om de verkiezingen uit te stellen tot 2 juni nog verworpen. Hierop riepen de gezondheidsautoriteiten in de staat een gezondheidscrisis uit waardoor de verkiezingen toch konden worden opgeschort, slechts enkele uren voordat de stembussen zouden openen. „In deze tijd, waarin we geconfronteerd worden met een ongekende gezondheidscrisis, zouden we met het houden van verkiezingen medewerkers en stemmers dwingen zich bloot te stellen aan een onaanvaardbaar gezondheidsrisico op het oplopen van het coronavirus”, schreef de gouverneur op Twitter.

Sinds zondag hebben alle café’s en restaurants in de staat de deuren moeten sluiten. Scholen waren al gesloten. De voorverkiezingen in de staten Georgia, Kentucky en Louisiana waren eerder al uitgesteld.

