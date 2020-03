VodafoneZiggo houdt alleenrecht op de kabel

Opnieuw is een poging mislukt om het kabelnetwerk van VodafoneZiggo open te stellen voor concurrenten. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven verwierp dinsdag het besluit daartoe van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) uit 2018. De rechters zijn er niet van overtuigd dat de concurrentie ermee gediend zou zijn.

In het besluit van de ACM werd de kabelaar gedwongen toegang te verlenen aan andere internetproviders en tv-aanbieders. Zowel VodafoneZiggo als KPN had tegen dat besluit bezwaar aangetekend.

De mededingingsautoriteit stelde in 2018 dat KPN en VodafoneZiggo, die beide een landelijk dekkend netwerk hebben, samen zo’n groot marktaandeel hebben dat ze „de prikkel en de mogelijkheid hebben om stilzwijgend tot onderling afgestemd gedrag te komen”. Met andere woorden: het duopolie van deze netwerken leidt tot hogere prijzen – wat al een tijdje zichtbaar is in internet- en tv-abonnementen. KPN en VodafoneZiggo compenseren hun dalende inkomsten uit mobiele telefonie met gestage prijsverhogingen voor hun gebundelde telecomdiensten.

Andere providers, zoals T-Mobile, kunnen alleen landelijk verbinding aanbieden via KPN, dat zijn netwerk verhuurt als zogeheten wholesale of wederverkoopdienst.

De ACM wilde graag twee concurrerende wholesale-aanbieders in Nederland en eiste daarom dat VodafoneZiggo zijn kabelnetwerk zou openstellen voor andere providers. „Dit vergroot de keuzemogelijkheden voor consumenten en de extra concurrentie leidt tot lagere prijzen, meer innovatie en betere dienstverlening” aldus de toezichthouder.

VodafoneZiggo was al in gesprek met providers die de kabel zouden willen gebruiken, waaronder T-Mobile en YouCa. Maar omdat in het hoger beroep nog uitspraak moest komen, durfde geen ervan het aan een product te introduceren.

Toezichthouder Opta probeerde tien jaar geleden ook af te dwingen dat de kabel open ging voor concurrenten.

Dat is de les van tien jaar geleden. In 2010 bood Tele2 korte tijd analoge televisie aan via de kabel – toen nog geëxploiteerd door UPC en Ziggo. De Opta, toen nog toezichthouder op de telecommarkt, had destijds afgedwongen dat de kabel open moest voor concurrenten. Maar ook toen zette het College van Beroep daar alsnog een streep doorheen.

Stilzwijgend

Het College van Beroep oordeelt nu dat de ACM er in zijn marktanalyse ten onrechte van is uitgegaan dat KPN providers de toegang tot zijn netwerk zou weigeren. De toezichthouder kan volgens de rechter evenmin aannemelijk maken dat KPN en Vodafone prijzen van hun internet- en tv-bundels „stilzwijgend coördineren”. Meer concurrentie op de wholesalemarkt zou dan weinig bijdragen aan lagere prijzen of een beter product voor de consument.

KPN en Vodafone reageren tevreden op het besluit. KPN had bezwaar aangetekend omdat het zijn wholesaleklanten wil behouden om het netwerk zo efficiënt mogelijk te gebruiken – de wholesaletak is de meest stabiele omzetpoot van het bedrijf.

VodafoneZiggo wil, op zijn beurt, het monopolie op de kabel behouden. Zo kan het bijvoorbeeld consumenten dwingen een tv-pakket af te nemen bij hun internetverbinding. Het geld dat nodig zou zijn om andere providers toegang te geven, kan nu worden geïnvesteerd in verbetering van het eigen netwerk, aldus een woordvoerder.

Verbijsterd

T-Mobile, waarin Tele2 inmiddels is opgegaan, trekt aan het kortste eind. De provider zegt „verbijsterd” te zijn door de uitspraak. Het bedrijf is bezig zijn eigen glasvezelnet uit te breiden, maar had zijn zinnen gezet op uitbreiding via het landelijk dekkende kabelnetwerk. „We gaan de uitspraak nu eerst goed analyseren. Wij zijn van mening dat de Nederlandse consument de grote verliezer is.”